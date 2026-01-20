Valle de Arán: más lejos, más alto, más desconocido

Segunda parada, en Les. Aquí dicen que Pompeyo estuvo bañándose en las aguas calentitas, con mucha sílice y un punto maloliente de gas sulfhídrico, que ahora se disfrutan en Termas Baronía de Les. Pero no son estas aguas, o no solo ellas, las que nos obligan a echar el freno en Les, sino las gélidas del río Garona, que se usan para refrigerar una central de ciclo combinado y, antes de devolverlas al cauce, para criar 25.000 esturiones en la piscifactoría de Caviar Nacarii, que está al lado. No es como criar truchas: hay que cuidarlos siete años, alimentarlos hasta que alcanzan un peso respetable —¡hasta 65 kilos!—, sexarlos uno a uno, hacerles periódicas ecografías a ellas y extraerles el caviar, que no es poco —800 kilos cada año—, ni barato —entre 2.000 y 3.200 euros el kilo—. Todo esto lo supervisa y lo explica muy bien a los visitantes José Montagut, que trata a las esturionas con delicadeza para que no se estresen, susurrándoles con acento de David Bisbal. Es almeriense, de Huércal-Overa. Que a 5.000 kilómetros del río Obi se críen esturiones siberianos y los cuide un vecino del Valle de Arán que ha nacido en la otra punta de España es algo que da que pensar. También da qué pensar en qué estarían pensando —valga la redundancia— los 6.000 o 7.000 maquis que en 1944 se lanzaron a invadir España desde Francia, empezando por el Valle de Arán. Eran veteranos de la Guerra Civil y de la resistencia francesa, que, animados por la liberación de París y el éxito de sus acciones guerrilleras contra los nazis, se habían venido arriba. Franco había puesto a 50.000 hombres en la frontera. La Operación Reconquista de España duró diez días: del 19 al 29 de octubre. En Bossòst, varios paneles informativos rememoran aquel sueño y muchos vecinos recuerdan el día en que el General César volvió al pueblo donde había sido alcalde durante la Segunda República y se tomó unos chatos con sus viejos amigos. Además de memorias democráticas, Bossòst atesora la mejor iglesia románica del valle, la de Era Mair de Diu dera Purificacion, que parece que la han labrado los canteros hace 10 minutos, no hace 10 siglos.