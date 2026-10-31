Entre Valladolid y Peñafiel se encuentra la Milla de Oro de la Ribera del Duero: viñedos junto al río, un monasterio del siglo XII y una bodega que celebra su 25º aniversario
Un recorrido otoñal a orillas del Duero para contemplar las cepas doradas, sumergirte en el silencio del monasterio cisterciense de Valbuena y saborear grandes tintos de autor.
Al recorrer la franja de tierra que discurre entre Valbuena de Duero y Peñafiel te vas a adentrar en la meca del vino español. En este tramo vallisoletano, conocido popularmente como la Milla de Oro de la Ribera del Duero, el paisaje va cambiando al compás de las estaciones. La mejor época para una escapada de fin de semana en la que conseguir la postal perfecta es, sin duda, el otoño, cuando las hileras interminables de viñedos se tiñen de tonos rojizos y dorados.
En este rincón castellano, la alta enología convive con pueblos tranquilos, carreteras secundarias y un patrimonio histórico impresionante. Es el lugar perfecto para visitar bodegas familiares o de vanguardia, pasear entre barricas de roble y aprender de primera mano cómo se elaboran estos tintos que han dado la vuelta al mundo.
El monasterio del siglo XII que custodia la ribera
A muy pocos pasos del río y rodeado de cepas se alza el monasterio de Santa María de Valbuena, una auténtica joya del arte cisterciense fundada en 1143. Su arquitectura destaca por la austeridad y la elegancia propias de la orden del Císter, con una impresionante iglesia de tres naves y un claustro bellísimo donde da gusto pararse a contemplar los detalles de la piedra.
Además de su valor histórico, el conjunto es sede desde 2002 de la Fundación Las Edades del Hombre, lo que lo convierte en un punto neurálgico para la conservación del arte sacro en Castilla y León. El sobrio monasterio está rodeado de campos de cultivo, por lo que la visita es una parada imprescindible en tu ruta por la comarca.
Bodegas Lleiroso: un cuarto de siglo elaborando tintos de autor
A escasa distancia de los muros del monasterio se encuentra una de las paradas obligatorias para comprender el auge reciente de la comarca: Bodegas y Viñedos Lleiroso. Fundada en 2001 en pleno corazón de Valbuena de Duero, esta firma nació con una filosofía muy clara basada en el respeto por la uva Tempranillo y una producción cuidada al detalle. Sus instalaciones combinan la arquitectura funcional con salas de crianza donde cientos de barricas de roble francés y americano custodian sus crianzas, reservas y tintos de autor.
Este 2026 marca un hito muy especial para la casa, ya que la bodega celebra 25 años de trayectoria, un cuarto de siglo en el que han logrado posicionar sus marcas en el mapa internacional sin perder su esencia. Para conmemorar este hito, la bodega ha celebrado un evento que une enología, arte y alta gastronomía. Disfrutar de una copa de vino de su edición limitada conmemorativa (1.188 botellas creadas para el aniversario) acompañado de un espectáculo de música y danza contemporánea organizado por Gourmet Harmony no tiene comparación. Más allá de esta celebración, siempre es buen momento para acercarse a conocer Lleiroso o reservar alguna de sus catas habituales durante tu escapada.
Completa la escapada entre castillos y asados
Para cerrar el círculo de tu viaje por la Ribera del Duero, pon rumbo a la vecina Peñafiel. Su silueta es inconfundible gracias a su imponente castillo del siglo X esculpido sobre la loma. En su interior se aloja el Museo Provincial del Vino, una visita muy amena para rematar todo lo aprendido sobre la cultura enológica de la zona.
Y como una buena ruta por Valladolid no está completa sin sentarse a la mesa, aprovecha para disfrutar de la gastronomía de la comarca. Busca un buen asador local y regálate un cuarto de lechazo asado en horno de leña, acompañado por un buen tinto de la Milla de Oro.
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