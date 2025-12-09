Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España

Así se decidió en la última Asamblea Nacional de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España que se celebró en Santillana del Mar (Cantabria), un encuentro que cada año reúne a los municipios que forman parte de esta prestigiosa red. Durante la sesión, se dieron a conocer los cuatro nuevos pueblos que pasarán a integrarse en esta asociación a partir del año que viene. Estos municipios son además de Alpuente, Oseira (Ourense), Santa Gadea del Cid (Burgos) y Vilanova dos Infantes (Ourense), localidades que, según explican desde la asociación "destacan por su riqueza patrimonial, su autenticidad y su compromiso con la conservación de su legado histórico".