El único punto de España donde puedes bañarte en dos mares el mismo día andando 100 metros: a un lado el Atlántico, al otro el Mediterráneo
Dos mares, playas de arena blanca, fuertes vientos y la cercanía con África convierten a este lugar en uno de los más sorprendentes de la costa de Cádiz.
En muy pocos lugares de Europa es posible contemplar dos grandes masas de agua desde un mismo punto. En el extremo sur de la península ibérica, la Punta de Tarifa señala el lugar donde tradicionalmente se sitúa el encuentro entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo en un enclave que también marca el extremo más meridional de la Europa continental.
Además, este rincón de Cádiz permite disfrutar de playas orientadas hacia ambos lados del Estrecho de Gibraltar, con la costa de Marruecos visible en el horizonte cuando el cielo está despejado. No olvides que apenas 14 kilómetros separan ambos continentes en su punto más estrecho.
Donde el Atlántico y el Mediterráneo se encuentran
Situada junto a la isla de Tarifa, la Punta de Tarifa también es conocida como isla de las Palomas y tradicionalmente se considera que este es el lugar donde el océano Atlántico y el mar Mediterráneo se encuentran, aunque la realidad es que no existe una línea visible que separe un mar del otro porque las aguas de ambos se mezclan de forma natural en el Estrecho de Gibraltar.
Por esa singular posición puedes disfrutar de una experiencia poco habitual, y es que al llegar a este punto puedes decidir casi en el último segundo entre bañarte en playas orientadas hacia el mar o al océano.
Muy cerca de la punta se encuentra la playa Chica, una pequeña playa resguardada situada junto al Mediterráneo, y al otro lado del municipio comienza la extensa playa de Los Lances, abierta al Atlántico y famosa por sus kilómetros de arena fina y por que tiene las condiciones ideales que hacer los deportes de viento tan característicos de Tarifa y que le han dado esa personalidad por la que se ha hecho tan famosa. Tarifa se ha convertido en uno de los destinos más prestigiosos de Europa para practicar windsurf y el kitesurf, y atraen cada año a deportistas de todo el mundo que quieren poner a prueba su viento.
Y aunque las playas sean su gran atractivo, el casco histórico es otra maravilla porque conserva buena parte de su trazado medieval lleno de calles estrechas (y a veces empinadas), casas encaladas y plazas llenas de vida y mucho ambiente que conducen hasta monumentos como el castillo de Guzmán el Bueno, construido a finales del siglo X y protagonista de algunos de los episodios más conocidos de la historia de la ciudad.
Otro de los grandes atractivos de Tarifa son las excursiones para avistar cetáceos en las aguas del Estrecho, uno de los mejores lugares de Europa para observar especies como delfines, cachalotes o incluso orcas durante algunas épocas del año.
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