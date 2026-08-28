El único pueblo de España donde crecen mangos, aguacates y chirimoyas recibe a La Vuelta 2026: tiene un Conjunto Histórico y cuatro BIC, en la Costa Tropical de Granada

Pocos eventos marcan tanto el final del verano como la retransmisión de La Vuelta a España, una competición deportiva que desde 1935 encabeza los últimos coletazos de agosto y da la bienvenida a septiembre en 21 etapas nacionales.

Granada antiguo, visto desde una ventana arqueada en la Alhambra. / Istock / Stephane Debove

Este año, desde el 22 del mes que ya despide el 2026, la epopeya ciclista descubre Levante y abre su abanico en Granada donde hace del recorrido un despliegue cultural, y de la retransmisión, un museo vivo por etapas a lo largo de una comunidad con hasta ocho Bienes Culturales y Naturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Adriana Fernández

El final espera en la ciudad de la Alhambra el próximo 13 de septiembre, pero hasta que llegue son muchas las joyas históricas que esperan saludar La Vuelta; sin embargo, esta ciudad, tiene una propuesta muy diferente: ser la única región de España donde el pelotón cruzará pedaleando campos de mangos, aguacates y chirimoyas –algo que la distingue en toda Europa continental.

Vista aérea de la costa turística en Almuñácar / Istock / sopotnicki

Almuñécar, la sorpresa de Granada

En el caso de Almuñécar la historia no se queda corta. Esta ciudad granadina es hogar de varios bienes históricos, entre los que destaca su casco antiguo como Conjunto Histórico-Artístico y hasta cuatro Bienes de Interés Cultural (BIC) dentro del propio centro.

La Etapa 13 de La Vuelta espera recorrer 192,8 kilómetros, desde la región sexitana para ascender inmediatamente hacia el interior montañoso de la provincia de Granada cruzando pasos como la Venta de la Cebada, hasta llegar a Loja, con un paisaje que surca la Costa Tropical de Andalucía, pero que no deja atrás el pino, el lentisco y las aromáticas mediterráneas, escondido en las cumbres de la Sierra de la Almijara que caen en picado hacia el Mediterráneo.

Pero los alrededores son solo el aperitivo de una ciudad donde el plato fuerte espera en el núcleo histórico.

Vista exterior del castillo de Almuñécar (Almuñécar) / Istock

Patrimonio histórico y cultural: qué ver

Con un trazado urbano hispanomusulmán de calles estrechas, fachadas encaladas y el laberinto característico que tuerce y moldea las avenidas, el casco antiguo en su conjunto guarda su propio título, pero cada paso en sus entrañas es un hito de la historia:

Vista exterior del castillo de Almuñécar (Almuñécar) / Istock

El Castillo árabe de San Miguel destaca como la gran fortaleza nazarí y cristiana que corona el cerro del casco antiguo. Ubicada sobre un antiguo asentamiento fenicio, los romanos fueron los encargados de levantar aquí una estructura defensiva que, llegado el periodo andalusí, pasó a ser una zona fortificada, sirviendo además como palacio de descanso. Se cree que sus orígenes se remontan al siglo I a.C.

Un par de siglos después, el Acueducto Romano de Sexi ve la luz en el siglo I d.C. para captar el agua del río Verde y conducirla a la urbe de Sexi: 17 tramos de arcos de luz sobre un nivel y hasta dos en zonas como la Carrera de la Concepción. A día de hoy es considerado uno de los acueductos romanos mejor conservados de Andalucía.

Aqueducto romano de Sexi, Almuñécar / wikicommons / HannoSEA

La historia sexitana se recoge, sin embargo, en la Cueva de Siete Palacios, un museo arqueológico dedicado a los hallazgos más representativos de esta civilización con piezas como el Vaso Canopo de Apofis I o la propia plataforma que lo integra: un enorme sótano abovedado con siete naves sostenidas por arcos de medio punto de mampostería.

Arqueología submarina. Ánforas fenicias, púnicas y romanas, en la Cueva de los Siete Palacios. / Wikicommons / Veinticuatro de Jahén

Por último, aunque no menos relevante, las Torres Vigía del litoral cierran la lista de BIC en Almuñécar. La Torre del Cerro Gordo y la Torre del Diablo representan antiguas fortificaciones costeras dedicadas a la vigilancia y comunicación con torres contiguas. La primera está enclavada en el Paraje Natural Maro-Cerro Gordo - declarado ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo) -, con una panorámica directa de todo el golfo de La Herradura; mientras que la segunda, cerca de la playa de Enmedio, hacía extensiva la alerta al litoral de Salobreña.

Guía práctica

La manera más sencilla de descubrir estos parajes son las rutas y por eso, te recomendamos dos:

Camina por los Acantilados de Maro-Cerro Gordo: Un recorrido entre vegetación litoral y las torres vigía del siglo XVI con vistas directas al Mediterráneo.

Un recorrido entre vegetación litoral y las torres vigía del siglo XVI con vistas directas al Mediterráneo. Ruta del Acueducto y la Vega: Un trayecto de 7 km que recorre los tramos mejor conservados de la canalización romana entre huertos de chirimoyos, es decir, el paseo perfecto entre histórica, trópico y mediterráneo.

Eso sí, si tanto caminar empieza a despertarte el hambre, no dudes en probar su inmensa gastronomía encabezada, precisamente, por estos curiosos productos: la D.O.P. Chirimoya de la Costa Tropical, las migas de pan con pescado salado, la cazuela de pescado a la almuñequera y la Cazuela Mohína o Tarta de Almuñécar, repostería tradicional andalusí.