El único pueblo de España con dos usos horarios que es perfecto para una escapada en otoño: tiene dos países, un dialecto en peligro de extinción y arquitectura tradicional

Rihonor de Castilla, en la provincia de Zamora y Río de Onor, en el distrito de Braganza en Portugal, forman un único núcleo urbano compartido que desafía todas las fronteras políticas. Actualmente, es el único pueblo de España con dos usos de horario perfecto para una escapada en otoño, esto se debe a su proximidad entre un país y otro, exactamente solo a una calle. Generalmente, para poder organizarse en los trabajos, los vecinos las diferencian como la “hora portuguesa” y “la hora española”.

A día de hoy uno de los principales problemas que más preocupan a los vecinos es la pérdida de su propio dialecto, tanto que está en peligro de extinción. Hablamos del rionorés, un habla que no llega a ser ni español ni portugués, sino una mezcla entre el asturleonés y el portugués trastagano. Durante siglos no hizo falta pasaporte ni traductores, la gente del pueblo usaba este dialecto para gestionar la vida diaria o sacar el ganado juntos.

En un antiguo pueblo de Portogal llamado Río de Onor en la frontera / Istock / leopoldo

La razón más evidente es por la despoblación, ya que cada vez son más vecinos los que acuden a las ciudades y cada vez son menos los ciudadanos que viven en el pueblo, lo que lleva a que el dialecto esté en un punto muy frágil y a punto de extenderse.

El antiguo pueblo de Río de Onor en Portugal / Istock / leopoldo

Una reserva proclamada joya natural

Todo el territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica por la Unesco. La parte portuguesa lleva el sello oficial de Aldeia de Portugal y fue elegida como una de las siete maravillas de Portugal en la categoría de aldeas en conserva. Dentro de este espacio encuentras verdaderas joyas naturales como el Parque Natural de Montesinho, destacado por sus extensos bosques de castaños y robles, hábitat de lobos, corzos y jabalíes.

Pintoresco puente Gimonde, situado dentro del Parque Natural de Montesinho, Portugal / Istock / leopoldo

También muy cerca, podrás disfrutar de la Sierra de la Culebra, una Reserva Regional de Caza conocida por tener la mayor densidad de lobo ibérico de la Península Ibérica. O el Parque Natural del Lago de Sanabria, característico por tener el mayor lago glaciar y estar rodeado de rutas de senderismo y bosques caducifolios.

Parque natural de Montesinho / Istock / Alberto Novo

Un paseo por esta villa fronteriza: un viaje en el tiempo

El verdadero símbolo de la unión de estos dos países viene por su famoso puente de Piedra que cruza el río Onor y conecta visual y físicamente con ambos pueblos. Esta villa destaca por su arquitectura tradicional y de transmontana con casa de dos plantas construidas con gruesos muros de pizarra, tejados de pizarra negra y balcones volados de madera con corredores, construidos para secar productos agrícolas.

Igelsia de Rihonor / Istock / IMAG3S

Los templos oratorios son sus principales monumentos, como la Iglesia de Rihonor, integrada en el entramado de piedra de la aldea. Si recorres el pueblo de arriba abajo te darás cuenta de sus instalaciones comunitarias históricas, entre las que destacan el Horno Comunitario, ubicado en el lado portugués y donde antiguamente las familias horneaban el pan por turnos o los Molinos de agua ubicados frente al río, que se utilizaban para todo tipo de actividades o trabajos.