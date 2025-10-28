El único pueblo de España que conserva una muralla de canto rodado: está en Extremadura, tiene 300 habitantes y se vuelve aún más bonita en otoño

Por un lado, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, levantada junto a la Puerta de Santa María en el siglo XIII siguiendo los esquemas del románico mudéjar castellanoleonés; de esa época precisamente se conserva la cabecera de ladrillo visto, con dos arcos murales superpuestos. Y la torre de la Picota, es la torre del Homenaje del castillo que los cristianos levantaron en el siglo XIV en sustitución del alcázar almohade.