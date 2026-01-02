El único pueblo de España donde siempre te escuchan está en Aragón y tiene un pasado minero

Un espacio que refleja la realidad del pueblo que desde el siglo XIX ha vivido por y para la minería y que ahora muestra todo ese legado en la antigua mina "Se verá", que fue abierta en los años 40 y explotada hasta 1968. Las instalaciones cerraron sus puertas al haber quedado cercadas por explotaciones y no tener posibilidades de expansión. En esta mina, que ahora es un museo, se extraía lignito, carbón de baja calidad que se utilizaba en la central de la localidad. La central térmica de Escucha, que empezó su actividad en 1970, cerró sus puertas en 2012, pero mantiene toda la estructura.