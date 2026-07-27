El único Parque Nacional de Cataluña esconde más de 200 lagos de origen glaciar: la ruta de 17 kilómetros que pasa por una cascada, dos estanys y el refugio más fotografiado del Pirineo
Es uno de los lugares menos conocidos del Pirineo catalán, pero con los caminos más fascinantes y una riqueza natural extraordinaria.
Cumbres que superan los 3.000 metros, bosques centenarios, cascadas que brotan entre las rocas y más de 200 lagos de origen glaciar convierten este rincón en uno de los más cautivadores para los viajeros y senderistas más experimentados. Es un escenario que muchos asociarían a las Rocosas canadienses o incluso a los grandes parques nacionales de Norteamérica, pero la realidad es que está mucho más cerca de lo que parece. ¡Sigue leyendo!
Se llama Parque Nacional de Aigüestortes y es el único espacio con esta protección en toda Cataluña. Tiene más de 40.000 hectáreas repartidas entre la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà y la Val d'Aran. Este parque es uno de los grandes tesoros naturales de España de alta montaña, pero no muchos lo conocen. La historia geológica y humana que esconde bajo sus senderos, pone además en valor su belleza excepcional.
Su nombre hace referencia a los característicos meandros de alta montaña (los aigüestortes) que dibujan ríos de aguas cristalinas antes de alimentar cascadas y estanys. Todo el paisaje es el resultado de un proceso que comenzó hace unos 15.000 años, cuando los grandes glaciares que cubrían estas montañas desaparecieron al finalizar la última glaciación. El hielo fue modelando lentamente el relieve hasta crear el mosaico de lagos, barrancos y cumbres que hoy convierte este lugar en un auténtico paraíso de la naturaleza.
Naturaleza en su máxima expresión: un entorno liderado por el agua
El agua es la auténtica protagonista. Más de 200 lagos de origen glaciar salpican el territorio, conectados por torrentes, cascadas y ríos de montaña que descienden entre rocas pulidas por el hielo. Uno de los lugares más fotografiados del parque es el Estany de Sant Maurici. Situado a casi 1.920 metros de altitud, este lago ocupa el fondo de un antiguo circo glaciar. Sobre sus aguas se alzan las características agujas graníticas de Els Encantats, dos picos gemelos que se han convertido en el gran símbolo del parque.
Aunque buena parte de los lagos del parque solo pueden alcanzarse tras largas caminatas por senderos de montaña, el estanys mencionado resulta mucho más accesible y permite disfrutar de este entorno incluso a quienes no están acostumbrados a realizar grandes rutas. Desde aquí parten numerosos itinerarios que atraviesan bosques de pino negro, praderas alpinas y cascadas alimentadas por el deshielo, adaptados tanto a familias como a senderistas con mayor experiencia.
Rutas más conocidas
El parque ofrece otras rutas para todos los niveles. Los senderistas más experimentados pueden enlazar refugios de alta montaña como Amitges, Colomers o Ventosa i Calvell, mientras que quienes prefieren recorridos más tranquilos disponen de accesos mediante taxis todoterreno que acercan hasta algunos de los principales itinerarios familiares.
Un entorno repleto de fauna
La riqueza natural también se aprecia en su fauna. Entre sus bosques habitan especies tan emblemáticas como el urogallo, mientras que en las zonas más elevadas resulta habitual observar sarrios moviéndose con sorprendente agilidad entre las rocas. Las marmotas, introducidas hace décadas desde los Alpes, silban al detectar visitantes, y con algo de paciencia también pueden avistarse aves poco comunes como el mochuelo boreal o el lagópodo alpino.
Cuando cae la noche, el espectáculo continúa mirando hacia arriba. Gracias a la escasa contaminación lumínica y a la elevada altitud, el parque ha sido reconocido por la Fundación Starlight como uno de los mejores lugares del mundo para contemplar el cielo nocturno. En las noches despejadas, miles de estrellas cubren el firmamento con una claridad poco habitual, convirtiendo la observación astronómica en otra de las grandes experiencias que ofrece este enclave.
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