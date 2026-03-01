El único palacio de España declarado como "Tesoro Artístico" está en Burgos: una joya del Renacimiento que se esconde en un pueblo de 260 habitantes
Declarado Monumento histórico-artístico en 1931, el Palacio de Saldañuela es uno de los ejemplos más interesantes del Renacimiento civil en Castilla.
A poco más de diez kilómetros de la ciudad de Burgos, en dirección sur, hay un pequeño desvío que conduce a Sarracín. Allí, se levanta uno de los edificios civiles más singulares del Renacimiento castellano: el Palacio de Saldañuela.
Sarracín es hoy una localidad tranquila, con alrededor de 260 habitantes, pero que conserva una construcción que fue reconocida oficialmente como Monumento histórico-artístico en 1931, dentro del antiguo catálogo del Tesoro Artístico Nacional, una figura de protección patrimonial previa a la actual denominación de Bien de Interés Cultural.
Un ejemplo singular del Renacimiento civil en Castilla
El Palacio de Saldañuela fue levantado en el siglo XVI (aunque, curiosamente, la torre es más antigua, ya que pertenecía a otras edificaciones que había antes) durante el reinado de Felipe II y constituye una muestra representativa de cómo los modelos renacentistas se adaptaron a la arquitectura señorial castellana. Más que un palacio, se trata de una casa noble de alto rango vinculada a linajes con peso en la administración de la época, como la familia Osorio.
La declaración como Monumento histórico-artístico en 1931 sitúa al palacio entre los edificios protegidos tempranamente por España. Ese año, durante la Segunda República, se aprobó un amplio catálogo de protección patrimonial que incluyó edificios religiosos, civiles y militares de toda España. El Palacio de Saldañuela quedó integrado en ese listado por su valor arquitectónico como ejemplo del Renacimiento en el ámbito señorial castellano.
A lo largo del tiempo, el edificio ha sufrido transformaciones y periodos de deterioro (incluido un incendio en 1778), algo habitual en este tipo de residencias nobiliarias cuando pierden su función original. Su conservación actual se debe en buena medida a intervenciones de restauración realizadas en el siglo XX y a su uso posterior vinculado a actividades culturales.
Qué debes saber antes de acercarte
Si decides acercarte, lo mejor es hacerlo como parte de una ruta más amplia y sin expectativas de que vas a un gran complejo visitable. La visita a Sarracín es rápida desde Burgos (15 minutos en coche), lo que permite incluirla fácilmente en una escapada por la provincia. Puede combinarse con la ciudad de Burgos si quieres visitar su catedral gótica, o con rutas por el entorno del Arlanzón.
Es importante tener en cuenta que el Palacio de Saldañuela no funciona como museo con horario fijo de apertura diaria. El edificio es propiedad de la Fundación Caja de Burgos y su uso está vinculado a actividades culturales, eventos y celebraciones de cursos de formación bajo el alquiler de sus diferentes espacios, por lo que el acceso al interior no siempre está garantizado. En cualquier caso, el exterior permite apreciar su valor arquitectónico y entender su singularidad.
Si accedes al interior, te interesará saber que el palacio alberga la colección de pintura de Caja Burgos, con obras como el retablo manierista de pintura de Juan de Villoldo que se conserva en la capilla del palacio.
Síguele la pista
Lo último