El único palacio de España declarado como "Tesoro Artístico" está en Burgos: una joya del Renacimiento que se esconde en un pueblo de 260 habitantes

El Palacio de Saldañuela fue levantado en el siglo XVI (aunque, curiosamente, la torre es más antigua, ya que pertenecía a otras edificaciones que había antes) durante el reinado de Felipe II y constituye una muestra representativa de cómo los modelos renacentistas se adaptaron a la arquitectura señorial castellana. Más que un palacio, se trata de una casa noble de alto rango vinculada a linajes con peso en la administración de la época, como la familia Osorio.