El único lugar de Europa donde se planta café está en España: un tesoro nacional bañado por el océano Atlántico con imponentes túmulos de hace más de 1.300 años

Este pueblo es mucho más que un pueblo con encanto como tantos de los que tenemos en nuestro país, es una tierra donde la naturaleza y la historia se reencuentran. En las afueras del pueblo está la emblemática Necrópolis del Maipés, un yacimiento arqueológico que guarda los vestigios de una antigua civilización aborigen, con cientos de túmulos volcánicos que emergen como guardianes de piedra. El Parque Arqueológico del Maipés es un santuario al aire libre con 700 estructuras funerarias que son testimonio de civilizaciones. Los túmulos parcialmente reconstruidos datan de hace más de 1.300 años y se construyeron con piedra volcánica en un campo de lava.