El único lugar de España donde puedes ver una planta oficialmente 'extinta en la naturaleza': una flor que desapareció del mundo salvaje y sobrevive en un jardín botánico
Es un lugar digno de visitar en una escapada por una de las ciudades más bonitas de España.
Hay muchos motivos para viajar a un punto u otro del mundo. Puede ser para degustar la comida y bebida típica, para conocer las costumbres, para adentrarse en los entornos naturales de una zona, para quedarse a vivir... Cada una de ellos se alinea con los intereses de cada viajero. Los amantes de la botánica, expertos y observadores, se llevan una grata sorpresa al encontrarse con especies únicas allá donde van, como el dragoncillo del Cabo en Cabo de Gata.
En Menorca antes crecía salvaje la Lysimachia minoricensis, pero desde hace casi un siglo se considera extinta en la naturaleza. Se sabía que estaba condenada a desaparecer desde el segundo cuarto del siglo XX. Pero en 1926 se extrajeron unas semillas que se plantaron con éxito en el Jardín Botánico de Barcelona. Con la guerra civil quedó completamente abandonado y se creyó que había desaparecido.
El único lugar de España donde ha podido sobrevivir
Sin embargo, durante la restauración del jardín se encontró un resquicio de esperanza: una colonia que estaba protegida por unos arbustos de manera casi increíble. Parte de las semillas se enviaron a otros jardines botánicos de Europa y en 1959 se dio por extinguida definitivamente en estado silvestre. Como plata de crecimiento espontáneo tan solo se conoció en una localidad de Menorca, el barranco de Sa Vall, como desprende un informe del Gobierno de España.
Allí encontraba las condiciones perfectas para sobrevivir. Era un enclave fresco y sombrío a solo dos kilómetros de distancia del mar y a apenas diez metros de altitud sobre rocas calizas. Florece entre mayo y julio y sus frutos nacen en agosto. Las causas de su extinción no se conocen a ciencia cierta, aunque se cree que pudo haber sido por exceso de recolección u otras acciones humanas como el cese de las actividades agrícolas y ganaderas.
El jardín botánico con muestras de todo el mundo mediterráneo
Ubicado sobre una leve pendiente del Parque de Montjuic, el Jardín Botánico de Barcelona pone a disposición de los visitantes mucho más que la Lysimachia minoricensis. En sus instalaciones cuenta con vegetación de las cinco regiones del mundo con clima mediterráneo, como se explica desde el portal oficial. Su función es "preservar y dar a conocer colecciones de plantas mediterráneas de todo el mundo", siendo el principal difusor de la cultura botánica de Cataluña.
El botánico de la Ciudad Condal asegura querer "mostrar a gran similitud de los paisajes californianos, chilenos, sudafricanos y australianos con los de la cuenca mediterránea". Para convencer a los viajeros de que a veces no es necesario irse demasiado lejos para conocer cosas realmente impresionantes. En cada época del año tiene unas características diferentes, pero en todas ellas se descubre algo nuevo que te hace querer quedarte para respirar aire puro.
Horarios y precios de las entradas
Los horarios cambian según la estación. Entre noviembre y enero está abierto de 10:00 a 17:00 horas; en febrero y marzo de 10:00 a 18:00 horas; en abril, mayo, septiembre y octubre de 10:00 a 19:00 horas; y entre julio y agosto de 10:00 a 20:00 horas. El precio de la entrada normal es de cinco euros, ocho si se compra combinada con el Museo de Ciencias Naturales. Pero los primeros domingos de cada mes y todos los domingos a partir de las 15:00 es gratis.
