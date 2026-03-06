El único lugar de España donde puedes ver una planta oficialmente 'extinta en la naturaleza': una flor que desapareció del mundo salvaje y sobrevive en un jardín botánico

Hay muchos motivos para viajar a un punto u otro del mundo. Puede ser para degustar la comida y bebida típica, para conocer las costumbres, para adentrarse en los entornos naturales de una zona, para quedarse a vivir... Cada una de ellos se alinea con los intereses de cada viajero. Los amantes de la botánica, expertos y observadores, se llevan una grata sorpresa al encontrarse con especies únicas allá donde van, como el dragoncillo del Cabo en Cabo de Gata.