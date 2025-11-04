El único desierto de Europa está en la provincia más infravalorada de España: tiene un castillo del siglo XI y ha sido escenario de Hollywood

A veces las paradojas se apropian de la vida y del universo. Es lo que sucede en Almería, una de las provincias más ricas a nivel agrícola de España, pero que alberga la única zona desértica de toda Europa. El desierto de Tabernas ha sido un escenario de película a lo largo de los años, estar allí es como adentrarse en un spaghetti western de los más clásicos, pero teniendo la certeza de que se trata de una experiencia real.