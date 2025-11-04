El único desierto de Europa está en la provincia más infravalorada de España: tiene un castillo del siglo XI y ha sido escenario de Hollywood
Es uno de los lugares más especiales y curiosos de toda la provincia de Almería, que es una de las más desconocidas de España.
A veces las paradojas se apropian de la vida y del universo. Es lo que sucede en Almería, una de las provincias más ricas a nivel agrícola de España, pero que alberga la única zona desértica de toda Europa. El desierto de Tabernas ha sido un escenario de película a lo largo de los años, estar allí es como adentrarse en un spaghetti western de los más clásicos, pero teniendo la certeza de que se trata de una experiencia real.
La primera pregunta que surge al presenciar este curioso paisaje es por qué existe un desierto en mitad de Almería. La respuesta es sencilla, simplemente porque es una zona rodeada por tres sierras, la de Filabres, la de Alhamilla y la de la Alpujarra almeriense. Las montañas actúan como barrera natural sobre los vientos húmedos que provienen del Mediterráneo, por lo que es como si fuera un pequeño refugio que nunca ha olido el mar.
Sin embargo, y aunque parezca mentira, Tabernas un día estuvo cubierta de agua salada. Así que a día de hoy se considera una especie de museo de geología al aire libre. Aquí no paran de aparecer fósiles de animales y plantas de hace miles y miles de años, entre formaciones como sismitas, playas fósiles y turbiditas. Además, es un lugar muy especial para la proliferación de especies muy concretas como la lagartija colirroja o el roquero solitario.
Un pequeño Lejano Oeste en Almería
La zona más conocida y visitada de este lugar es el poblado del Oeste, un lugar que se construyó a mitad del siglo XX para simular los escenarios que se utilizaban en las películas de western americano. Al principio, las construcciones únicamente mostraban una fachada, pero muchas se han ampliado también en el interior. Aquí se han grabado filmes tan míticos como 'El bueno, el feo y el malo' en 1966, 'La muerte tenía un precio' en 1965, 'Lawrence de Arabia' en 1962 o 'Indiana Jones y la última cruzada' en 1989.
Hay también dos museos, el del Cine y el de Carros, con objetos que se utilizaron en algunos rodajes. Además, hay un parque acuático y un zoológico con 800 animales de 200 especies distintas. Así como espectáculos organizados de cancán y otros que simula el ambiente violento que se respiraba en aquel momento. Es una inmersión de película al cien por cien, ya que en Almería nunca han habitado vaqueros ni sheriffs más allá de la ficción.
En los alrededores de Tabernas
Otra manera de conocer la zona, una de las más espectaculares de la provincia, es mediante algunas rutas de senderismo (normalmente desaconsejadas durante el verano). Algunas de las más populares son Tabernas-Las Salinas, con un recorrido de 20 kilómetros pasando por lugares como el barranco del Cautivo o el oasis de Tabernas; o la circular de Mini-Hollywood, que es mucho más asequible con solo 3 kilómetros que alcanza el Paraje Natural del Desierto de Tabernas y regresa al escenario cinematográfico.
Pero no es lo único que puede visitarse en la ciudad de Tabernas. También están el castillo de Tabernas, erigido en el siglo XI en un etilo nazarí muy atractivo; la ermita de San Sebastián del siglo XIII en un estilo gótico popular que antaño fue la sinagoga de Tabernas; Sorbas, un pueblo blanco ubicado en el Paraje Natural de los Yesos de Sorbas; o el poblado de Terrera Ventura, un yacimiento arqueológico del Neolítico tardío.
Síguele la pista
Lo último