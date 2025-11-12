El único castillo templario que se adentra en el mar está en España: fue sede papal y guarda siglos de historia entre las olas

Cuando la Orden del Temple fue disuelta en 1312, el castillo pasó a la Corona de Aragón. Sin embargo, su leyenda se escribió un siglo después, cuando Pedro Martínez de Luna, más conocido como Benedicto XIII o el Papa Luna, lo eligió como su sede pontificia entre 1411 y 1423 durante el Cisma de Occidente. Desde esta fortaleza gobernó una cristiandad dividida, dictó bulas y resistió el paso del tiempo con la misma firmeza que sus muros. El Papa Luna adaptó las antiguas dependencias templarias en estancias palaciegas, una capilla y un scriptorium, donde copistas y teólogos trabajaban bajo su mando. Aún hoy, las crónicas lo recuerdan como “el Papa que no se rindió”, y el eco de su presencia resuena en las piedras del castillo.