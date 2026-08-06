Las tres únicas obras de Gaudí fuera de Cataluña están en el norte de España: un capricho persa, un palacio de cuento y una casa con un dragón
El arquitecto más reconocido del modernismo catalán dejó parte de su impronta personal también fuera de Cataluña, en estos tres lugares.
Barcelona no puede entenderse sin Antoni Gaudí y viceversa. Es el arquitecto que dio forma a la ciudad y, más allá, a toda Cataluña. Esa es la idea que todos los viajeros tienen en la cabeza, pero lo cierto es que la influencia de Gaudí sobrepasó los límites de su comunidad natal y llegó a otros rincones del norte de España. Más concretamente, a Astorga y León en Castilla y León y a Comillas en Cantabria. Trazando un itinerario muy especial para peregrinos arquitectónicos.
Un palacio de cuento
La primera parada de este recorrido es el Palacio Episcopal de Astorga que, a pesar de haberse construido en 1889, parece sacado de la mismísima Edad Media. Eso era lo que Gaudí quiso transmitir, pues Astorga es una ciudad donde la época medieval gozó de gran esplendor. Para este edificio de estilo neogótico empleó granito del Bierzo, y acabó dando forma a una construcción ecléctica cuanto menos, con similitudes a castillos, templos y palacetes señoriales.
Está rodeado por un foso en todo su perímetro, en homenaje a los castillos feudales. Mientras que la capilla, el salón del trono y el comedor cuentan con ornamentaciones modernistas, como capiteles estrellados o vidrieras historiadas. En su exterior, el jardín está presidido por tres figuras de ángeles. Y lo mejor, es que es tan solo uno de los tantos monumentos que conforman la urbe, junto a la catedral gótica de Santa María o el Museo Romano.
Una casa con un dragón
A unos 40 kilómetros se encuentra León y su Museo Casa Botines, la obra que terminó de construirse a finales del siglo XIX. Es una auténtica joya arquitectónica con elementos góticos y modernistas combinados de una forma ejemplar. La fachada de este edificio de viviendas para el que Gaudí se inspiró en la burguesía barcelonesa y parisina, está decorada con motivos geométricos y cuenta con dos torres en los extremos que caracterizan el estilo gaudiano.
Actualmente, es la sede de Caja España y un espacio dedicado al arquitecto y al arte español de los siglos XIX y XX. Allí se pueden ver obras de artistas tan relevantes como Goya, Dalí, Sorolla, Chillida o Ramón Casas. También cada año en septiembre acoge la Feria Modernista en honor a la época. Como curiosidad, el nombre de la Casa Botín proviene de Joan Homs i Botinàs, el comerciante que fundó la sociedad mercantil que funcionaba dentro del edificio.
Un capricho persa
Abandonamos León para adentrarnos en la costa occidental de Cantabria y descubrir el Capricho de Gaudí en Comillas. Fue la primera casa particular que proyectó en su juventud, entre 1883 y 1885. Es un edificio caprichoso, como el propio nombre indica, y creativo, pero que también destaca por la funcionalidad de todos sus espacios. La construcción fue simultánea con la Casa Vicens de Barcelona (Patrimonio de la Humanidad), por eso tienen ciertas similitudes.
Como elementos decorativos escogió la música, la naturaleza y los girasoles, integrando el edificio en un espacio impresionante. Su verdadero nombre es Villa Quijano, pero es más conocido como El Capricho al tomar también algo de inspiración del arte oriental, sobre todo del persa. A día de hoy puede visitarse durante todo el año y en su interior se organizan talleres infantiles, conciertos de música clásica y otras actividades para toda la familia.
Una "cuarta obra": la catedral de la luz
Gaudí también dejó su impronta en la Catedral de Santa María de Palma Mallorca, La Seu. En 1902, el obispo Pere Joan Campins i Barceló le encargó una reforma de buena parte de la fachada y el interior. Sin embargo, acabó solo mejorando la parte interior y reordenó todo el espacio para hacerlo más luminoso. Así que se podría decir que no son tres sino cuatro las obras que Gaudí dejó fuera de Cataluña.
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