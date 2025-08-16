Esta es la única playa de arena negra de Galicia y el motivo de su color: no es volcánica

Situada en la provincia de A Coruña, la playa de Teixidelo es además, la única del mundo con arena negra de origen no volcánico. Dicho color se debe a otro motivo: las particulares condiciones geológicas que presenta este arenal, situado en la base de los acantilados de Vixía Herbeira, el punto máis alto de la serra da Capelada, donde se encuentra los acantilados con mayor cota sobre el nivel del mar de la Europa continental, con 613 metros de altura. Las rocas de peridotita que forman estos acantilados suelen hallarse en entornos volcánicos, pero su presencia aquí, en una localización costera no volcánica, es excepcional. Además, su arena negra no contiene ni un rastro de las arenas blancas y doradas que son típicas de otras playas gallegas. Esta rareza se debe a su exposición directa al mar abierto y a su lejanía de otras playas.