La única muralla romana completa que rodea una ciudad está en España: tiene una longitud de más de 2.000 metros y está reconocida por la Unesco
Obra del conocido ingeniero romano Vitruvio, está coronada por 85 torres de dos pisos.
La Hispania romana, que se extendió desde el siglo III a.C. hasta el siglo V d.C., fue un período de gran relevancia, durante el cual se produjeron importantes cambios culturales, económicos y políticos. Gracias a su ubicación estratégica y su riqueza en recursos naturales, se convirtió en una provincia esencial para el dominio del Imperio. Se implementó un sistema administrativo romano, que impulsó la construcción de infraestructuras, como carreteras y acueductos, y la creación de ciudades. Se produjo además un intenso proceso de romanización, con la aplicación de leyes y costumbres romanas, así como la implementación del latín como lengua oficial.
Una de las ciudades que fundaron los romanos durante su presencia en la península es la ciudad de Lugo, que surgió como un campamento romano durante una de las campañas para anexionar el noroeste de la península al Imperio en época de Augusto, alrededor del 25 a.C. De esa época todavía se conserva la muralla que construyeron los romanos, que con sus más de 2.000 metros de longitud delimita el casco antiguo de la ciudad.
Estructura de la muralla
Su construcción empezó durante el siglo III d.C., siguiendo las directrices de Vitruvio, el ingeniero que en su juventud trabajó al servicio de Julio César y autor de De Architectura, el tratado más antiguo sobre arquitectura que se conserva. En su origen, la muralla estaba coronada por 85 torres de vigía, colocadas de tal manera que no existían los ángulos muertos, y a una distancia las unas de las otras que variaba entre los seis y los trece metros. Hoy en día, sin embargo, tan solo se conservan 71 de las torres.
Aunque a lo largo de sus más de diecisiete siglos de historia ha ido sufriendo diferentes reformas, su aspecto y trazado se han mantenido prácticamente inalterados. Debido a esto, es un claro ejemplo de fortificación del Bajo Imperio romano, con sus estructuras construidas con pizarra, granito y otros materiales locales, y un núcleo de mortero compuesto por tierra, piedras y guijarros cementados.
A lo largo del perímetro de la muralla encontramos 10 puertas: cinco de ellas se abrieron durante la época romana, mientras que las otras cinco se agregaron en la época moderna, entre los años 1853 y 1921, por necesidades de la expansión urbana. Se conoce a las puertas de origen romano por los nombres de Porta Miñá, Porta Nova, Porta de San Pedro, Porta Falsa, y Porta de Santiago. De las cinco, la Porta Miñá es la que mejor conservada ha llegado a nuestros días. De las cinco puertas modernas, una de las más destacables es la Puerta de la Estación, abierta a raíz de la llegada del tren a la ciudad.
En el 1962 se hallaron los primeros restos de la existencia de las escaleras que conducían hasta el adarve, el paseo de ronda. Estas escaleras, de las cuales hay el rastro de 16, eran dobles, de patrón imperial, y estaban embutidas en los muros de las torres.
Un recorrido por la murallas
Considerada el lugar de mayor importancia de Lugo, la muralla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2.000, una decisión basada en el reconocimiento a su conservación íntegra, lo que la convierte en un valor único en el mundo.
A partir del siglo XVIII se construyeron seis escaleras exteriores a los muros y una rampa que llevan hasta el adarve, que en la actualidad se ha convertido en una calle más de la ciudad, la cual recorren tanto los habitantes de la ciudad como los visitantes.
El Centro de Interpretación de la Muralla, de acceso gratuito, trata de explicar la historia e influencia del monumento en la ciudad. El museo, ubicado en pleno centro histórico, tiene cuatro plantas dedicadas a cuatro épocas diferentes que explican como la muralla influía en el día a día de la ciudad.
