La única muralla romana completa que rodea una ciudad está en España: tiene una longitud de más de 2.000 metros y está reconocida por la Unesco

A lo largo del perímetro de la muralla encontramos 10 puertas: cinco de ellas se abrieron durante la época romana, mientras que las otras cinco se agregaron en la época moderna, entre los años 1853 y 1921, por necesidades de la expansión urbana. Se conoce a las puertas de origen romano por los nombres de Porta Miñá, Porta Nova, Porta de San Pedro, Porta Falsa, y Porta de Santiago. De las cinco, la Porta Miñá es la que mejor conservada ha llegado a nuestros días. De las cinco puertas modernas, una de las más destacables es la Puerta de la Estación, abierta a raíz de la llegada del tren a la ciudad.