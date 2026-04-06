La única muralla romana íntegra del mundo está en España: tiene 10 puertas de acceso, un paseo peatonal de 2 kilómetros y es Patrimonio de la Humanidad

Esta ciudad es la más antigua de Galicia y entre sus atractivos, destaca la muralla romana que conserva todo su perímetro intacto, declarado Patrimonio de la Humanidad. A este perímetro se le conoce popularmente como la Muralla de Lugo, y su éxito se debe al extraordinario grado de conservación de sus muros: de las 85 torres originales aún se mantienen 71, más del 80 %, y por si fuera poco, la mitad de sus puertas siguen siendo las mismas por las que entraban legionarios, comerciantes y ciudadanos romanos.