La única muralla romana íntegra del mundo está en España: tiene 10 puertas de acceso, un paseo peatonal de 2 kilómetros y es Patrimonio de la Humanidad
Es una de las murallas romanas más valiosas del mundo por si íntegra conservación tras numerosos siglos como fortaleza de defensa en el norte de España.
Hay ciudades donde no hace falta consultar un plano ni un mapa: es llegar y dejarse llevar por sus calles. Este rincón del noroeste español es uno de esos destinos en los que el viajero descubre, casi sin proponérselo, una forma distinta de viajar: la de avanzar sobre los restos vivos de un imperio. Y qué te vamos a contar, si es que en España tenemos un patrimonio protegido que nos convierte en un auténtico tesoro para los amantes de la historia.
Pero ojo, ninguna ciudad (prácticamente en el mundo) conserva una fortificación militar romana completa salvo esta, lo que convierte cualquier estancia en una experiencia excepcional. Es un lugar que invita a escuchar sus leyendas, a revivir sus antiguas batallas y a probar los sabores de su cocina tradicional. Concretamente más de dos mil años después de su construcción, esta muralla sigue en pie rodeando el casco histórico de una ciudad del norte de la Península Ibérica que atrae a cientos de turistas cada año.
Esta ciudad es la más antigua de Galicia y entre sus atractivos, destaca la muralla romana que conserva todo su perímetro intacto, declarado Patrimonio de la Humanidad. A este perímetro se le conoce popularmente como la Muralla de Lugo, y su éxito se debe al extraordinario grado de conservación de sus muros: de las 85 torres originales aún se mantienen 71, más del 80 %, y por si fuera poco, la mitad de sus puertas siguen siendo las mismas por las que entraban legionarios, comerciantes y ciudadanos romanos.
La ciudad más antigua de Galicia guarda la muralla romana mejor conservada del mundo
La muralla, declarada Patrimonio de la Humanidad, dibuja más de dos kilómetros de recorrido continuo (exactamente 2.266 metros) que abrazan el casco histórico a una altura de 10 metros. Su parte superior, el adarve, es completamente transitable y se ha convertido en uno de los paseos más queridos por sus vecinos. Caminar a ocho o doce metros de altura permite observar el contraste entre la Lugo antigua, con sus tejados nobles, y la ciudad contemporánea que se abre más allá.
En su origen, esta estructura estuvo flanqueada por 85 torres, de las cuales aún permanecen 71. Su función fue, en parte, defensiva, aunque los romanos también la concibieron como un gesto de prestigio frente a otras ciudades del territorio. La tradición local sostiene que los romanos no levantaron esta defensa para proteger una ciudad, sino un bosque sagrado: el Bosque de Augusto, el Lucus Augusti del que deriva el nombre de Lugo. Aunque ese bosque se ha desvanecido en la historia, la muralla permanece, desafiando siglos y transmitiendo su legado.
El interior y el exterior de la muralla romana más célebre de la Península Ibérica
A los pies de la muralla se despliega la Catedral de Santa María, célebre por mantener expuesto el Santísimo Sacramento de manera permanente. La Plaza Mayor, corazón cívico de la ciudad, añade otro punto de referencia para el visitante. Y no hay viaje completo sin sumergirse en su tradición gastronómica: bares y tabernas donde el pulpo, los vinos locales y la cocina sencilla son la recompensa de cualquier ruta.
En el interior de la muralla se concentran los principales monumentos cuyo patrimonio se completa con el Museo Provincial, situado en el antiguo Convento de San Francisco, donde se exhiben importantes hallazgos arqueológicos, incluidos mosaicos rescatados del subsuelo urbano. La Plaza Mayor, presidida por el Palacio Municipal y el edificio del Círculo das Artes, es uno de los centros de la vida social. Desde ella se accede al entramado de calles del casco histórico, con plazas y soportales acogedores entre los que destaca la Praza do Campo, punto de encuentro ideal para disfrutar del ambiente de la ciudad.
En el exterior también destacan las Termas romanas, visitables en el balneario a orillas del Miño, y el Conjunto arqueológico de Santa Eulalia de Bóveda, una construcción semienterrada con una decoración pictórica de carácter excepcional.
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