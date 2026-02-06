La única muralla romana conservada íntegramente del mundo está en el norte de España: es Patrimonio de la Humanidad, tiene 71 torres y fue construida hace más de 17 siglos

Esta ciudad es la más antigua de Galicia y entre sus atractivos, destacan las festividades como el Arde Lucus. ¿Ya sabes de dónde hablamos? Sí, Lugo es una de las zonas más especiales del norte porque conserva todo su perímetro intacto, declarado Patrimonio de la Humanidad. A este perímetro se le conoce popularmente como la Muralla de Lugo, y su éxito se debe al extraordinario grado de conservación de sus muros: de las 85 torres originales aún se mantienen 71, más del 80 %, y por si fuera poco, la mitad de sus puertas siguen siendo las mismas por las que entraban legionarios, comerciantes y ciudadanos romanos. ¡Es alucinante!