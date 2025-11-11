La única isla con muralla habitada del Mediterráneo está en España: con un trazado histórico y esencia marinera que sobrevive entre aguas turquesas

Si Tabarca sobrevive, es gracias al mar. En 1986, fue declarada la primera Reserva Marina de España, reconocimiento que protege su entorno submarino y su excepcional pradera de posidonia oceánica, una de las mejor conservadas del Mediterráneo occidental. En verano, Tabarca se llena de visitantes que llegan en barco desde Alicante, Santa Pola o Torrevieja, pero el resto del año la isla recupera su ritmo lento y casi secreto. Al atardecer, cuando el último barco parte y el viento vuelve a ser dueño del puerto, Tabarca recupera su alma original; la de una fortaleza en calma, una frontera que ya no separa sino que une. El mar refleja las murallas doradas y el cielo se tiñe de cobre. En ese instante, parece que el Mediterráneo recuerda su historia, y Tabarca vuelve a ser lo que siempre fue; una lección de permanencia entre el agua y la luz.