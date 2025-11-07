La única isla de Europa en la que todavía es verano está en España: la gente se está bañando en sus playas a más de 25 grados

Pese a tener más de cien playas, la playa de Sotavento es una de las más impresionantes. Con sus más de 9 kilómetros de largo, es imposible que no te deje completamente asombrado. Formada realmente por cinco playas (La Barca, Rico del Paso, Mirador, Malnombre y Los Canarios), Sotavento es un destino ideal si quieres comenzar en el windsurf o el kitesurf, dos deportes muy presentes en la isla.