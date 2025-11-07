La única isla de Europa en la que todavía es verano está en España: la gente se está bañando en sus playas a más de 25 grados

El verano se ha acabado, pero eso no significa que no podamos ir a la playa.

La única isla de Europa en la que todavía es verano se encuentra en España
Si estás harto del otoño y necesitas desesperadamente volver a la playa a tomar el sol, nosotros te traemos la mejor recomendación para que la apuntes para tu próximo viaje. Aunque parezca imposible, en esta isla todavía hay gente bañándose en el mar a temperaturas de más de 25 grados. ¿Te imaginas por dónde puede estar este lugar?

Muy al sur de España, en pleno océano Atlántico, se encuentran las Islas Canarias. Debido a su cercanía al ecuador y a su clima subtropical, estas islas son siempre una buena idea si lo que necesitas es huir del frío de la península. Sin embargo, hay una que es más calurosa que la otras.

Pequeño islote de Cofete con montañas al fondo, Fuerteventura

 / Paolo Graziosi

Un pequeño paraíso

Hablamos de Fuerteventura, una isla que pese a su pequeño tamaño es un completo paraíso para cualquier persona que tenga la suerte de visitarla. Con infinitud de playas, es el destino ideal si lo que buscas es relajarte y sentir que vives en un eterno verano.

Con Puerto del Rosario como su capital, la isla de Fuerteventura tuvo un gran crecimiento económico en los años 70, haciendo que el turismo empezase a considerar la isla canaria como un destino perfecto para sus vacaciones.

Actualmente, ya se considera uno de los principales reclamos turísticos de nuestro país y no son pocos los españoles que viajan en avión hasta allí para desconectar, quedando maravillados con todo lo que la isla ofrece.

Playa de Sotavento al amanecer, Fuerteventura

 / Balate Dorin

Todo al alcance de la mano

Al ser una isla pequeña, la suerte es que todo está cerca. Eso sí, hay muchas cosas para ver. Si quieres una ayuda sobre qué sitios son imprescindibles, no te preocupes, nosotros te ayudamos.

La playa de Sotavento

Pese a tener más de cien playas, la playa de Sotavento es una de las más impresionantes. Con sus más de 9 kilómetros de largo, es imposible que no te deje completamente asombrado. Formada realmente por cinco playas (La Barca, Rico del Paso, Mirador, Malnombre y Los Canarios), Sotavento es un destino ideal si quieres comenzar en el windsurf o el kitesurf, dos deportes muy presentes en la isla.

Playa de Sotavento, Fuerteventura

 / Michael Utech

Isla de Lobos

Con una autorización previamente conseguida por parte del Cabildo de Fuerteventura, la Isla de Lobos es un lugar imprescindible para ir si vas a Fuerteventura. Tras llegar allí ya sea en ferry, watertaxi o catamarán, nuestra recomendación es que te pierdas por ella, porque es fascinante.

Faro de Punta Martino, Isla de Lobos, Fuerteventura

 / Iryna Shpulak

Dunas de Corralejo

Aparte de tener playas, también puedes ir a un pequeño desierto conocido como las Dunas de Corralejo. Declaradas ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), si te adentras en ellas vas a poder ver un gran número de aves a las que no estás acostumbrado. Además, el paisaje volcánico es increíble.

Parque Natural de Corralejo

 / wallix

Tindaya

Si sientes la necesidad de ir de ruta y hacer también un poco de senderismo, Tindaya es la mejor opción. Siendo la montaña más alta de la isla a 400 metros sobre el nivel del mar, posee varias rutas hasta su falda que te permitirán recorrer este paisaje natural.

Vista aérea de la montaña sagrada de Tindaya, Fuerteventura

 / Hector Martinez

Puerto del Rosario

Por supuesto, no puedes irte de la isla sin visitar su capital. Como todo el mundo va directamente a sus hoteles o a las actividades que tienen previamente contratadas, ignoran este lugar. Sin embargo, dar un paseo por este municipio de poco más de 40.000 habitantes puede sorprenderte.

Puerto del Rosario. Fuerteventura

 / Nellmac

Vivir en Fuerteventura significa vivir en verano constantemente, por lo que si eres una de esas personas que se emocionan al ver un rayo de sol ya sabes cuál debe ser tu próximo viaje.

