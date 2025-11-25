La única isla sin asfaltar de Europa está en España: no tiene coches, es la mayor reserva marina de Europa y es perfecta para hacer senderismo

En esta isla no hay carreteras asfaltadas ni grandes hoteles. Los vecinos se desplazan en bicicleta por sus caminos de arena fina. Lo que sí hay son playas que parecen sacadas de una película. Desde lo alto del Risco de Famara, La Graciosa aparece como un espejismo dorado en mitad del Atlántico: una franja de arena rubia, silenciosa y luminosa. Sus caminos arenosos y su atmósfera tranquila la convierten en la más reservada y serena de las Canarias.