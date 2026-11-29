En Cañardo, una pequeña aldea del Pirineo oscense, han vuelto a escucharse voces después de décadas de silencio gracias a una pareja que ha dado un giro total a su vida. David y María se instalaron allí con sus dos hijos y se convirtieron en los únicos habitantes de este antiguo núcleo rural, abandonado desde 1957. Si te preguntas por qué haría alguien eso, hay una explicación. Su decisión viene porque la madre de David nació en estas casas, hoy parcialmente derruidas, y la familia quería recuperar un lugar que tenía un vínculo muy cercano para su propia historia.

El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara / Istock

Cañardo se encuentra en el entorno del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y forma parte del municipio de Sabiñánigo, en Huesca. La pareja decidió cambiar su vida anterior por un proyecto totalmente diferente que les exige trabajo, paciencia y, la verdad sea dicha, capacidad para desenvolverse lejos de los servicios habituales de cualquier localidad.

Sara Fernández García

"Se abandonó en el 57 y hemos decidido, como proyecto de vida, resucitar el pueblo", contaba David en el programa Comando Actualidad. La recuperación del pueblo avanza poco a poco, mientras la familia convive con las antiguas construcciones, los caminos de montaña y los terrenos que rodean la aldea. ¿Y qué hacen en el día a día? Buscar trufa, para la que cuentan con perros adiestrados.

Volver al pueblo donde nació la madre de David

La pareja quiso devolverle vida a este lugar que formaba parte de la historia familiar de David y que llevaba décadas deshabitado. Es más, David incluso puede identificar las ruinas de la casa en la que nació su madre.

Y con este panorama, la rehabilitación no es para nada sencilla. Algunas piedras se retiran a mano y buena parte de los trabajos los hacen a momentos aprovechando los ratos libres. La antigua iglesia también está en ruinas y ha perdido prácticamente toda la cubierta y desde el interior se puede ver el cielo.

Sierra de Guara, Huesca / Getty Images

Otro tema que condiciona bastante el día a día es el aislamiento. Para llegar a Cañardo hay que recorrer una pista sin asfaltar que la propia familia tuvo que acondicionar. "Cuando empezamos a vivir aquí no se podía subir en coche", recuerda David, que cuenta que tuvieron que que invertir dinero y esfuerzo para hacer practicable el camino.

Pero como hay que ver siempre el vaso medio lleno, María no ve únicamente inconvenientes en esa dificultad de acceso y, para ella, estar lejos del movimiento forma parte del atractivo del lugar. De hecho, cree que ese aislamiento es "otro de los encantos de vivir aquí".

De trabajar en una empresa a buscar trufas en el Pirineo

Antes de instalarse en Cañardo, David y María llevaban una vida profesional muy distinta. Ambos trabajaban en la misma empresa: él era director financiero y ella ocupaba el puesto de responsable de calidad, nada que ver con su nueva vida rural.

Recolecta a mano de trufa / Istock / ESTHER PB

Ahora, una parte fundamental de su trabajo gira alrededor de la trufa. Los perros adiestrados acompañan a la familia por los terrenos próximos a la aldea y ayudan a localizar este producto, que se ha convertido en una de sus principales actividades.

Los primeros niños de Cañardo en 67 años

La presencia de Martín y Julia es probablemente el capítulo más importante de la historia reciente de la aldea. Los dos niños nacieron en Huesca, pero son los primeros bebés de Cañardo en 67 años. Así, han conseguido romper con una larga ausencia de nuevas generaciones en un lugar que había quedado completamente despoblado.

Vacas pastando en el Pirineo oscense. / Istock / MEDITERRANEAN

David y María son conscientes de que la vida familiar tendrá que adaptarse a medida que sus hijos crezcan. Por ahora, cuentan con un colegio situado a unos 15 o 20 minutos en coche. También contemplan la posibilidad de llevarlos a Sabiñánigo, aunque esa alternativa supondría más desplazamientos y, a veces, pasar alguna noche fuera de casa.

Los obstáculos de recuperar una aldea abandonada

Según cuenta la familia, también se han encontrado con dificultades administrativas a la hora de poner en marcha su proyecto. David señala que uno de los problemas de recuperar lugares como Cañardo es la cantidad de trámites y obstáculos que pueden aparecer durante el proceso. Por eso, considera necesario simplificar los procedimientos y tener en cuenta las circunstancias particulares de quienes quieren devolver la actividad a núcleos rurales abandonados. También reclama que la despoblación no se quede en un debate político, sino que se traduzca en medidas que ayuden de verdad a las personas que deciden regresar o instalarse en estos lugares. Pese a todo, a la pregunta de si alguna vez se han arrepentido de mudarse, la respuesta de la pareja no deja dudas: "No, todavía no y creo que no lo haremos".