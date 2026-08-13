La única catedral de España declarada Patrimonio de la Humanidad por sí sola: agujas caladas, un papamoscas que da la hora y la tumba del Cid
Detrás de sus piedras hay un montón de leyendas y curiosidades que te ayudan a entender de verdad la magia y la vida que tiene este lugar.
Si cuando te hablan de catedrales góticas, te imaginas piedras frías y un silencio sepulcral, la Catedral de Burgos te romperá completamente todos los esquemas. Pocas siluetas en España imponen tanto como la de esta catedral. Construida en 1221 por el rey Fernando III y el obispo Mauricio, esta obra maestra del gótico francés adaptado al carácter castellano tiene un hito insuperable y es que es la única catedral del país declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de forma individual, sin depender del centro histórico que la rodea.
Son muchas las leyendas y las historias que envuelven a esta catedral, mitos que sugieren conocer un poco más sobre el lugar que las rodea. Una de las más famosas y conocidas es, sobre el cristo de Burgos y la leyenda del pelo y las uñas, en una de las capillas laterales se encuentra una de las imágenes más sobrecogedoras y veneradas de España, el Cristo de la Agonía. Está articulado, cubierto con piel de búfalo y faldellín de tela. Durante siglos existió la leyenda popular de que le crecía el pelo y las uñas, y que había que cortarlos periódicamente.
Su diseño inicial se inspiró directamente en las grandes catedrales francesas como Reims, Chartres o Bourges tras los viajes del obispo Mauricio. Su planta es de cruz latina y cuenta con tres naves y un conjunto de capillas laterales de gran tamaño, aparte, un dato muy curioso es que, está construida principalmente con piedra caliza blanca extraída de la cercana localidad de Hontoria de la Cantera, lo que le da su característico tono claro.
La catedral no siempre fue tan luminosa. Cuenta con un rosetón principal, con la estrella de seis puntas, llamado el Sello de Salomón, y proyecta unos haces de colores brutales sobre la nave central a media tarde. Lo más recomendable es ir entre las 16:00 y las 18:00 para captar ese juego de luces
Las maravillas que guarda en su interior
Si habéis tenido la oportunidad de visitarla os sonará el nombre de Papamoscas, es el autómata con peor cara de toda Castilla, para quien no lo sepa, es un muñeco del siglo XV encaramado a la nave central que abre la boca y mueve el brazo cada vez que da las horas. Míralo a las horas en punto, dura apenas tres segundos, pero la sonrisa tonta se te queda un buen rato.
Prepárate para un ligero dolor de cuello, porque no vas a poder dejar de mirar hacia arriba, el Cimborrio del Crucero es una bóveda en estrella de ocho puntas tan recargada que parece hecha de encaje en lugar de piedra. Si le entra la luz de mediodía, el efecto es casi místico.
Justo en el centro, bajo una losa de mármol, descansan los restos del héroe medieval por excelencia, El Cid Campeador y su esposa, Doña Jimena. Impone bastante pensar que estás pisando a la leyenda castellana de los libros de historia.
Y si no lo sabías, hay un "mini templo" dentro del propio templo. Se la mandaron construir los nobles de la época para ser enterrados a lo grande, y no se quedaron cortos, con escudos gigantes, piedra tallada hasta el último milímetro y una cúpula que quita el hipo.
Visitas, horarios y precios para ver la famosa Catedral de Burgos
La catedral abre diariamente a las 9:30 h hasta las 18:30 h en verano y las 18:00 h en invierno, con último acceso una hora antes del cierre. La entrada general cuesta 11 € e incluye audioguía, con tarifas reducidas para estudiantes, familias y desempleados a 5 €, peregrinos a 6 €, mayores de 65 años a 10 € y niños a 3 €; menores de 7 años gratis.
Los martes por la mañana de 9:30 a 11:30 h, el acceso es gratuito, y se aconseja comprar la entrada en su web oficial para así evitar esperas y colas largas.
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