La única cascada de Europa que desemboca directamente en el mar está en España: tiene 40 metros de altura y se puede visitar durante todo el año

Una pasarela de madera desciende desde el mirador hasta la zona inferior de la cascada, junto a la central hidroeléctrica de Castrelo. En su último trozo, la pasarela se convierte en un pequeño mirador con bancos en los que sentarse y deslumbrarse con la belleza de este rincón. Hay también una pequeña escalera que desciende hasta las rocas de la orilla, donde uno se puede estirar un rato o entrar más en contacto con el agua.