La única casa modernista del mundo que conserva su interior original está en España, y no es de Gaudí: es una obra maestra con 200 metros de vidrieras y un jardín artificial lleno de florituras
Una casa palacio que esconde uno de los espacios más extraordinarios que se han construido jamás en Europa.
Hay una casa modernista en España que es única en el mundo. Se trata de un palacete construido en el siglo XX y que es tan espectacular por fuera como sorprendente por dentro. Entre otros motivos porque es la única casa modernista del mundo que mantiene su interior original tal y como lo diseñó su arquitecto.
Y aunque seguramente muchas y muchos estáis ahora mismo pensando en que se trata de una obra del maestro del Modernismo, Antoni Gaudí, no lo es. Se trata de una obra de otro colega de la época, concretamente Lluís Domenech i Montaner, el mismo que firma edificios tan icónicos de Barcelona.
Las obras más emblemáticas de este arquitecto modernista
El Hospital de Sant Pau, uno de los edificios modernistas más importantes de Europa y la obra de más envergadura y trascendencia de Montaner (ocupa más de 13 hectáreas en el centro de Barcelona). También la Casa Fuster (hoy reconvertido en hotel de lujo) con una fachada curva que se adapta magistralmente al Paseo de Gracia, o el fabuloso Palau de la Música, cuyo interior es uno de los espacios más extraordinarios que se han construido jamás en Europa.
Pero de toda su obra, solo hay una que conserva el interior intacto, casi tal y como lo diseñó Montaner. Y esa es la Casa Navás, un palacete situado en el centro histórico de Reus, en Tarragona. Tan especial, que está considerada en la actualidad como uno de los espacios más extraordinarios construidos en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX.
Cómo es por dentro esta gran casa modernista
Construida entre 1901 y 1908, la Casa Navás ha llegado hasta el siglo XXI casi tal y como se estrenó. Y decimos casi porque durante la Guerra Civil sufrió las consecuencias de los bombardeos a Cataluña, y aunque también llegaron a afectar al interior, sus propietarios se encargaron de restaurarlo para dejaro casi como al principio.
Eso ha permitido que, todavía hoy, sea “el interior más completo, fantasioso y espléndido del modernismo europeo”, señalan desde la institución. Además de mantener todas las estancias y mobiliario original. Quienes han estado, saben que es como un gran jardín artificial lleno de florituras en el que destacan vidrieras, de más de 200 metros cuadrados de superficie.
Fue el encargo de un rico comerciante de tejidos, en ese momento en el que Reus se encontraba en plena efervescencia textil, que necesitaba una casa que a la vez acogiera el negocio familiar. Y como no tenían límite de presupuesto, el resultado fue una de las obras más lujosas del arquitecto.
Síguele la pista
Lo último