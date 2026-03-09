La única casa modernista del mundo que conserva su interior original está en España, y no es de Gaudí: es una obra maestra con 200 metros de vidrieras y un jardín artificial lleno de florituras

El Hospital de Sant Pau, uno de los edificios modernistas más importantes de Europa y la obra de más envergadura y trascendencia de Montaner (ocupa más de 13 hectáreas en el centro de Barcelona). También la Casa Fuster (hoy reconvertido en hotel de lujo) con una fachada curva que se adapta magistralmente al Paseo de Gracia, o el fabuloso Palau de la Música, cuyo interior es uno de los espacios más extraordinarios que se han construido jamás en Europa.