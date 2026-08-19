Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primer geoparque TeruelPueblos costeros bonitosCiudad balnearioMedalla oro arquitecturaBroncano Silvia AlonsoIsla septiembreÚltimo pueblo bereberDescuento interrailPueblo bonito Teruel
instagram

La única casa modernista de Europa que conserva su interior original está en España, y no es de Gaudí: un gran jardín artificial lleno de florituras, vidrieras y mobiliario hecho a mano que sobrevivieron a una bomba

Más de 200 metros cuadrados de vidrieras, cerámicas pintadas a mano, piedra tallada, mosaicos, pinturas murales, tapicerías bordadas, tejidos de seda, lámparas y mobiliario diseñado expresamente para esta casa.

Casa Navàs, en Reus, la única casa modernista de Europa que conserva su interior original

Casa Navàs, en Reus, la única casa modernista de Europa que conserva su interior original / Casa Navàs

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noelia Santos

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

El Modernismo fue uno de los movimientos artísticos más destacados del siglo XX en Europa y en España tuvo un nombre propio: Antoni Gaudí. En 2026 se cumplen cien años del nacimiento del genial arquitecto, autor de obras tan magistrales como Casa Batlló, Casa Milá o la Sagrada Familia, las tres en Barcelona. 

El Modernismo es mucho más que Antoni Gaudí

El Modernismo es mucho más que Antoni Gaudí / Istock

Sin embargo, no fue ni mucho menos el único arquitecto, ni la única ciudad, vinculados a este movimiento, que presume de contar en España con una joya modernista con el interior prácticamente intacto. Y, según sus responsables, es única en su especie. 

España esconde la única casa modernista del mundo que conserva su interior original y puede visitarse

España esconde la única casa modernista del mundo que conserva su interior original y puede visitarse

Redacción Viajar

Es la Casa Navàs y está en Reus, ciudad de Tarragona que, por cierto, fue el lugar de nacimiento del propio Antoni Gaudí. Sin embargo, el arquitecto que la levantó fue otro gran nombre vinculado al Modernismo catalán: Lluís Domènech i Montaner. Y la casa de la que estamos hablando es uno de sus secretos mejor guardados

Nadie sospecha por fuera lo que esta joya esconde por dentro.

Nadie sospecha por fuera lo que esta joya esconde por dentro. / Casa Navás

El secreto mejor guardado de Reus

La Casa Navàs está en la plaza del Mercadal y fue construida entre 1901 y 1908 por un encargo de la pareja formada por Joaquim Navàs y Josepa Blasco, una pareja de comerciantes de tejidos que quería tener en un mismo edificio su tienda y su vivienda. Y, de paso, presumir de poderío.

Lo que hace que esta casa sea extraordinaria es que no se conserva únicamente la arquitectura exterior, como sucede con la mayoría de edificios modernistas; sino que en este caso, ha sobrevivido prácticamente todo el proyecto interior concebido por Domènech i Montaner a comienzos del siglo XX y realizado por los artesanos que trabajaron con él.

Su arquitecto e interiorista no fue Gaudí, sino Domènech i Montaner

Su arquitecto e interiorista no fue Gaudí, sino Domènech i Montaner / Casa Navàs

Una de las obras más lujosas del arquitecto

Y es que Domènech i Montaner no diseñó solo el edificio, sino que creó un universo completo, trabajando hasta el último detalle. Hoy lo llamamos interiorismo y el de Casa Navás es una obra de arte en sí mismo, que convierte el interior de la casa en un gran jardín artificial lleno de florituras

Está formado por más de 200 metros cuadrados de vidrieras, cerámicas pintadas a mano, piedra tallada, mosaicos, pinturas murales, tapicerías bordadas, tejidos de seda, estores, lámparas y, por supuesto, mobiliario diseñado expresamente para esta casa. 

El presupuesto era ilimitado y el resultado fue una de las obras residenciales más lujosas de Domènech i Montaner. Es como una gran cápsula del tiempo, que te lleva directo al interior de una vivienda de la alta burguesía catalana de comienzos del siglo XX. 

Un gran jardín artificial lleno de florituras

Un gran jardín artificial lleno de florituras / Casa Navàs

Superviviente de una guerra

Lo más curioso es que podríamos estar hablando solo de ruinas, porque la Casa Navàs que vemos hoy sobrevivió a una bomba que cayó en el exterior de la casa durante la Guerra Civil en 1938. El interior quedó prácticamente intacto, sin embargo el exterior sí que sufrió consecuencias: la torre situada en el chaflán quedó completamente destruida. 

Y aunque, viendo todo el conjunto, aquel episodio puede parecer solo una anécdota, lo cierto es que “la pérdida es especialmente visible porque aquella torre daba a la casa su característica silueta vertical”, según la Oficina de Turismo de Reus.

Noticias relacionadas y más

Ahí debería haber una torre, pero fue destruida por una bomba.

Ahí debería haber una torre, pero fue destruida por una bomba. / Casa Navás

Sin embargo, el interior sobrevivió extraordinariamente bien. Y ahí está precisamente la razón por la que Casa Navàs es tan valiosa: a pesar de la importante mutilación exterior, el interior conserva una cantidad excepcional de elementos originales. Y eso hace que sea única. 

TEMAS

  1. El descuento de Interraíl que ningún mayor de 60 años conoce recorre 33 países de Europa central: un viaje en tren sin fecha fija, capitales históricas y paisajes de película
  2. El último pueblo bereber de España es una joya declarada Conjunto Histórico-Artístico: en una Reserva de la Biosfera y con una iglesia mudéjar del siglo XVI
  3. Federico, 94 años, último vecino de una aldea sin luz ni carretera: 'Aconsejo a los jóvenes que se dejen de tanta ciudad
  4. El refugio de David Broncano (41 años) y Silvia Alonso (36 años) es un pueblo de Ávila en la Sierra de Gredos: cuna de Adolfo Suarez, tiene una iglesia medieval y vinos Denominación de Origen
  5. Todos van a Ronda, pero pocos van al pueblo blanco con un desfiladero y termas romanas: aguas termales que brotan a más de 30 grados y un paisaje entre montañas
  6. Nadie lo visita, pero dicen que es 'el mar de Castilla': las playas de agua dulce con unos 40 kilómetros de costa y que están rodeadas de rutas que pasan por ruinas romanas
  7. El refugio asturiano de Daniella Bustamante es la villa natal de su madre, Paula Echevarría: un pueblo de 7000 habitantes con iglesia neoclásica
  8. Nadie lo visita, pero a menos de 2 horas de Granada hay un desierto con dólmenes de hace 5.000 años: un paisaje de otro planeta con 242 dólmenes en un Geoparque Mundial de la Unesco

El municipio más pequeño de España cabe en cuatro campos de fútbol: tiene nombre de emperador

El municipio más pequeño de España cabe en cuatro campos de fútbol: tiene nombre de emperador

César y su hermano son los últimos habitantes de un pueblo asturiano que llegó a tener 15 casas abiertas

César y su hermano son los últimos habitantes de un pueblo asturiano que llegó a tener 15 casas abiertas

La costa donde caminar entre huellas de dinosaurios de hace más de 150 millones de años

La costa donde caminar entre huellas de dinosaurios de hace más de 150 millones de años

Zaha Hadid fue la primera mujer en ganar el Pritzker: un pabellón-puente que casi nadie ha pisado

Zaha Hadid fue la primera mujer en ganar el Pritzker: un pabellón-puente que casi nadie ha pisado

El pueblo más bonito de La Rioja no es Haro: es una villa diminuta con castillo de cuento y calles que no han cambiado en 5 siglos

El pueblo más bonito de La Rioja no es Haro: es una villa diminuta con castillo de cuento y calles que no han cambiado en 5 siglos

Todos van a Peñíscola, pero pocos conocen este pueblo de Castellón con arte rupestre Patrimonio de la Humanidad

Todos van a Peñíscola, pero pocos conocen este pueblo de Castellón con arte rupestre Patrimonio de la Humanidad

Casa Navàs, en Reus, la única casa modernista de Europa que conserva su interior original

Casa Navàs, en Reus, la única casa modernista de Europa que conserva su interior original

La isla española con más de 1.500 yacimientos prehistóricos que es Reserva de la Biosfera en su totalidad

La isla española con más de 1.500 yacimientos prehistóricos que es Reserva de la Biosfera en su totalidad