Unamuno definió esta Reserva de la Biosfera como “una tremenda conmoción de las entrañas de la tierra”: es famoso por sus casas-cueva y tiene un yacimiento Patrimonio de la Humanidad

Situado a 1270 metros sobre el nivel del mar, Artenara es famoso por ser el municipio más alto de Gran Canaria, alejado de todo el turismo de playa en estas islas, este pueblo es un enclave rural del interior que junto a sus miradores te ofrece algunas de las vistas panorámicas más impresionantes de todo el archipiélago. Algo que quizás no conocías es que, Artenara es el corazón de la historia indígena de Gran Canaria y el lugar donde mejor se conserva la tradición de vivir en cuevas. Aquí, los antiguos canarios convirtieron la montaña en su hogar, creando una forma de vida en la roca que ha llegado hasta nuestros días.

Adriana Fernández

Sin duda, esta villa es todo un espectáculo digno de ver y admirado por muchos, incluso por los más célebres como es el caso del escritor Unamuno, quien en 1910, llegó hasta este pueblo canario y se quedó completamente impactado tras asomarse a la Gran Caldera de Tejeda, dejando una cita que se ha convertido en las más famosas de toda la historia, “una tremenda conmoción de las entrañas de la tierra” .

Aldea de la montaña de Artenara, Gran Canaria / Istock / manfred

Artenara: rico patrimonio natural y arqueológico

El mayor encanto de este pueblo es su rico patrimonio natural y arqueológico, dentro de este, encontramos lugares tan enigmáticos como el yacimiento arqueológico de Risco Caído, patrimonio de la UNESCO o las Casas-Cueva de Acusa Seca. Además, su casco histórico, se puede recorrer perfectamente a pie pero para algunos lugares como es el caso de Acusa Seca, el Centro Locero de Lugarejos o cualquiera de las rutas de senderismo que hay por la zona es necesario tener un vehículo o contratar alguna excursión con guía.

Risco Caído, Gran Canaria / Istock / wikimedia Commons/Sino Yu

Se encuentra en el corazón del pueblo , el Centro de Interpretación de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria es considerado uno de los dos yacimientos arqueológicos más importantes de la isla. Lo que más llama la atención es su réplica a escala real de la conocida cueva 6, un antiguo templo creado por la población aborigen, aquí los turistas pueden disfrutar del asombroso fenómeno óptico que ocurre en la cueva, y aprender como antiguamente utilizaban la luz del sol y la luna para proyectar formas luminosas sobre las paredes.

El Dato Se encuentra en la Calle Camino de La Cilla, su entrada es totalmente gratuita y podrás disfrutarlo de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 h .

Otra de las primeras construcciones dignas de ver es la iglesia de San Matías, aunque en el caso de Artenara se construyó una pequeña ermita para vigilar el interior de la Caldera de Tejera , dentro encontrarás una obra tallada del escultor grancanario Luján Pérez en honor a San Matías. En la pared del altar principal llama la atención su enorme mural en el que aparecen los amigos de Jesus y su techo está recubierto por un precioso artesonado mudéjar de tea realizado con madera de pino canario.

Tranquila plaza del pueblo con iglesia de San Matías / Istock / fotomax

Si aún así, todavía quieres conocer más sobre este pueblo, un lugar imprescindible qué ver y que te ayudará más a entender cómo se vivía antiguamente en la zona es el Museo Etnográfico de las Casas-Cueva . Además, explican en detalle cómo se utilizaban las cuevas, no solo como vivienda sino como granero y lugar donde se realizaban los oficios propios de la zona, como piquera, locera, ganadero o tejedora. Pero si algo destaca en el pueblo, esas son sus fachadas, desde las más sencillas a las más detallistas donde el amor por lo local se puede ver desde lejos.

El Dato El acceso al museo es gratuito y abre todos los días de 11:30 a 16:30 H.

Vuelta a los orígenes: Las Cuevas aborígenes de Acusa Seca

Se encuentra entre barrancos y rocas volcánicas, este yacimiento es de los más importantes y lugar sin el cual no se podría entender ni el pasado ni el presente de una de las zonas más importantes en el mundo aborigen de la isla. Las cuevas se encuentran en distintos niveles a lo largo de un solapón o balma natural de la pared rocosa, es uno de los pocos lugares de Canarias donde el hábitat troglodita aborigen continuó utilizándose tras la conquista castellana hasta la actualidad, adaptando las cuevas a viviendas modernas con cal y puertas de madera.

Sitio arqueológico con casas cueva en el acantilado de Acusa Seca en la isla de Gran Canaria, España / Istock / GustavoMunoz

Una curiosidad, que muchos no conocéis es que, en el interior de algunas cuevas aún se conserva arte rupestre pintado con pigmentos rojos, blancos y negros. Al analizarlas, los arqueólogos descubrieron restos de huellas dactilares impresas en el barro de la pared que dejaron los antiguos pobladores mientras decoraban sus casas.