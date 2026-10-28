Unamuno la llamó "el salón más bello de Europa" y es una obra maestra del barroco español: la plaza más bonita de España tiene piedra dorada y es Patrimonio de la Humanidad

Hay lugares que, sin querer, se han establecido como la imagen de referencia nacional. Monumentos como la catedral de Sevilla, la mezquita de Córdoba o el acueducto de Segovia son ya un referente en el turismo español y si hablamos de plazas, la Plaza Mayor de Madrid, sin duda se lleva la palma.

Desde una ubicación perfecta en pleno centro histórico de la capital, hasta su relación con la monarquía española -mandado construir por Felipe III, y uno de los grandes espacios ceremoniales del Madrid de los Austrias-. Y, sin embargo, hay una menos famosa que la supera.

Vista desde la Plaza Mayor de Samanca / Istock / armando oliveira

En 1729 empezaron a levantarse los primeros muros de la petición que Salamanca repetía desde hacía décadas: una Plaza Mayor que recogiese la vida de la ciudad. Pero las obras tardaron más de lo previsto. El Pabellón Real se terminó cuatro años después de iniciar las obras, y el de San Martín estaba casi acabado dos años después, pero diversos pleitos la paralizaron durante quince años. En 1755 la obra estaba acabada, y tal fuer la belleza de su arquitectura que el propio Miguel de Unamuno la definió como "un cuadrilátero, irregular, pero asombrosamente armónico".

Adriana Fernández

Cuatro lados desiguales

El escrito estaba en lo cierto, ninguno de sus cuatro lados mide lo mismo. La fachada del Ayuntamiento alcanza poco más de 82 metros, la del Pabellón Real unos 80, la del lado oeste 81,60 y la de San Martín se queda en 75,69. Sin embargo, la repetición de los arcos, los balcones y las ventanas engaña a la vista hasta hacer parecer perfecto un espacio que no lo es. Los edificios tienen tres plantas, salvo el Ayuntamiento, que tiene dos, y la plaza, de unos 6.400 metros cuadrados sin contar los soportales, se abre a la ciudad por nueve salidas y dos pasadizos.

Plaza Mayor de Salamanca, Torre del Reloj / Istock / Diego Grandi

El color lo pone la piedra franca de Villamayor, una arenisca de tonos dorados que se extrae a pocos kilómetros de la ciudad y que se oscurece y se enciende según la hora del día. Sobre la fachada del Ayuntamiento, la espadaña con las campanas no llegó hasta mediados del siglo XIX, porque las torres previstas para el edificio nunca se construyeron. Desde entonces es zona de encuentros, eventos y festividades, y cada 25 de julio se iza en ella la Mariseca, un mástil coronado por un toro que anuncia el comienzo de las ferias de la Virgen de la Vega.

Vista de la famosa Universidad de Salamanca, la más antigua de España. / Istock

La razón de ser de la plaza, sin embargo, va mucho más allá, habiendo recogido a lo largo de su historia festividades taurinas, zona de jardines y finalmente el pavimento de granito sobre el que hoy continúan paseando los salmantinos. Su arquitectura ha sido declarada Monumento Nacional y desde 1988 forma parte del casco antiguo de Salamanca, registrado en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Una galería de rostros en piedra

Bajo los 88 arcos de los soportales, entre arco y arco, se suceden medallones con bustos esculpidos. El escultor Alejandro Carnicero labró los primeros entre 1730 y 1733, y el programa original preveía agrupar en cada lado a reyes, militares y descubridores, sabios y santos. Solo se completó la mitad, y desde 1967 el Ayuntamiento ha ido encargando nuevos retratos.

Medallón de Francisco Pizarro en la plaza mayor de Salamanca / Istock

En el lado este, el del Pabellón Real, están los reyes de España desde Alfonso XI hasta Carlos III, con Felipe V repetido tres veces, y tres de las cinco mujeres de toda la plaza: Isabel la Católica, Juana I e Isabel de Farnesio. El lado sur reúne a militares y conquistadores como el Gran Capitán, Colón, Hernán Cortés, Pizarro o el Gran Duque de Alba.

En el lado oeste están las figuras de la cultura, entre ellas Cervantes, Nebrija, Teresa de Jesús y el propio Unamuno, que fue rector de la universidad. El último en llegar fue Alfonso IX, el rey que fundó el Estudio salmantino, cuyo medallón se añadió en 2023. Además, durante la guerra de la Independencia, el de Godoy fue retirado.

Miguel de Cervantes Plaza Mayor, Salamanca / Istock

El paseo perfecto por Salamanca

La Plaza Mayor es el punto de partida natural para recorrer el resto del casco histórico. A pocos minutos, la Casa de las Conchas luce su fachada cubierta de conchas de piedra, y enfrente se levanta la Clerecía, la antigua sede jesuita.

Desde la Plaza, el paseo continúa hacia el sur y llega a la fachada plateresca de la Universidad, donde los visitantes siguen buscando la rana escondida entre la decoración, y a las dos catedrales, la Vieja, románica, y la Nueva, gótica, unidas entre sí.

La casa de las conchas en la ciudad de Salamanca / Istock

Bajo los soportales de la plaza, el Café Novelty abrió sus puertas en a principios del siglo XX, y hoy se mantiene como el más antiguo de la ciudad. El propio Unamuno organizaba allí tertulias literarias, y por sus mesas pasaron Ortega y Gasset, Carmen Martín Gaite o Gonzalo Torrente Ballester, a quien recuerda desde el año 2000 una escultura de su amigo Fernando Mayoral, colocada en su rincón favorito del café.

Y si hablamos de locales, la gastronomía salmantina se prueba en las barras de alrededor: el jamón ibérico de Guijuelo, con Denominación de Origen Protegida; el hornazo, una empanada rellena de embutidos que se come en primavera durante el Lunes de Aguas; y el farinato, un embutido de pan, manteca y pimentón.