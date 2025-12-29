El último refugio de Robe Iniesta: un pueblo de Vizcaya al lado del mar y con prados verdes como los de su Extremadura natal

Existían cientos de mitos que retozaban en torno a su figura, como que era el líder de una secta, y él nunca desmintió ni confirmó ninguno. Será algo que siempre formará parte de la leyenda. Lo que sí sabe todo el mundo es que fue una persona tímida los 63 años que vivió, que prefería estar alejado de los focos de las entrevistas y que aparecía cuando quería y donde le daba la gana. Por eso decidió vivir en el pequeño pueblo vizcaíno de Lezama.