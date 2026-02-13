El último castillo templario de España está en uno de los pueblos más bonitos de Castellón: está declarado Bien de Interés Cultural y va a ser restaurado

Situado a una hora de Castellón de la Plana, Culla es ideal para descubrir en una escapada de un día. A parte del castillo, son interesantes de visitar la Iglesia Parroquial del Salvador, construida a principios del siglo XVIII y en el interior de la cual se conserva el retablo de San Roque, y la Prisión, un antiguo granero del Comendador de la Orden de Montesa que durante las Guerras Carlistas fue utilizado como prisión. Fue también durante las Guerras Carlistas que el castillo fue destruido y arrasado, dejando tras de sí la imagen que podemos contemplar hoy.