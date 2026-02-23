El último bosque medieval de Europa está en España: es uno de los hayedos más grandes y mejor conservados del continente

También es muy conocida la ruta que cruza de sur a norte del bosque, pasando por el valle de Aezkoa: son 20 km en coche o, quien se anime, en bicicleta... Una de las opciones preferidas de los excursionistas cuando visitan este emblemático lugar. Pero la realidad es que hay otras muchas opciones que conquistan: la ruta de Irabia, el ascenso al Pico Ori, o el conocido como 'paseo de los sentidos'. En definitiva, en este rincón del Pirineo navarro, historia, mito y naturaleza se entrelazan de la forma más bonita posible.