El último bosque medieval de Europa está en España: es uno de los hayedos más grandes y mejor conservados del continente

Entre la vegetación y los arbustos de la Selva de Irati crece de manera salvaje la carlina, que es el nombre en castellano con el que se conoce al Eguzkilore, algo así como un amuleto para espantar las malas vibras en los hogares de Navarra. En euskera significa ‘flor del sol’, por su forma estrellada y intenso color dorado y, por si a alguien se le ocurre coger uno en su estado natural, que no lo intente porque es una especie protegida.