Parece Turquía, pero es Burgos: lo llaman "la Capadocia española", está llena de cuevas medievales y es perfecta para conocer en Semana Santa

Burgos es una provincia repleta de maravillas, y es que, en esta ciudad hay mucho más que frío, aunque no se hable demasiado de ello. Y, precisamente, hoy os hablo de un lugar en el norte de la provincia en el que el paisaje desconcierta a la par que atrapa. En este paraíso los protagonistas son paredes horadadas, eremitorios excavados en la roca y valles donde las cuevas son parte del paisaje histórico. La comparación con Capadocia aparece de forma inevitable, lo sé, pero aquí no hay globos ni lugares hechos por y para el turista. Lo que hay es una red de cavidades medievales, vinculadas al eremitismo altomedieval y a la repoblación cristiana del valle del Ebro.