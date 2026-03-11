No tiene turistas y es un gran desconocido: el precioso pueblo de España que todos deberíamos visitar en 2026 tiene una torre imponente y calles que te llevan al siglo XV

El origen del topónimo Vilanova dos Infantes ha dado lugar a varias interpretaciones a lo largo de los años. Una de las explicaciones más populares se basa en una antigua leyenda que habla del nacimiento de siete hermanas gemelas. Aun así, la hipótesis histórica más aceptada relaciona el nombre con la presencia de mujeres de linaje noble (infantas) vinculadas a un antiguo monasterio fundado en la zona. De cualquier modo, la historia del lugar se remonta mucho más atrás: a las afueras del pueblo se encuentra el yacimiento de Castromao, un antiguo castro fortificado que existía ya antes de la romanización de la zona y que demuestra que estas tierras fueron habitadas mucho antes de que las murallas medievales.