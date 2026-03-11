No tiene turistas y es un gran desconocido: el precioso pueblo de España que todos deberíamos visitar en 2026 tiene una torre imponente y calles que te llevan al siglo XV
Recién sumado a la lista de Pueblos más Bonitos de España, este rincón del norte guarda un inmenso patrimonio entre sus monumentos.
El norte de España, con sus paisajes verdes y pueblos cargados de historia, se convierte una vez más en un destino ideal para descubrir los lugares menos transitados por los turistas. En ese contexto, la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España ha ampliado recientemente su red incorporando nuevas localidades que destacan por su valor patrimonial y su compromiso con la conservación del paisaje y la arquitectura tradicional... Y sí, este pequeño pueblo de menos de 5.000 habitantes de Ourense merecía el reconocimiento.
Esta aldea resume buena parte de la esencia histórica de la comunidad gallega. Sus callejuelas empedradas, dominadas por la presencia del granito, se mueven entre antiguas casas de piedra creando un trazado casi laberíntico que ya es parte del ADN de sus vecinos. El pasado medieval se respira en cada rincón y sus tradiciones marcan el calendario desde hace siglos. Vilanova dos Infantes, en Ourense, es uno de los conjuntos urbanos más interesantes de la provincia.
El origen de un pueblo medieval con siglos de historia: la leyenda de su nombre
El origen del topónimo Vilanova dos Infantes ha dado lugar a varias interpretaciones a lo largo de los años. Una de las explicaciones más populares se basa en una antigua leyenda que habla del nacimiento de siete hermanas gemelas. Aun así, la hipótesis histórica más aceptada relaciona el nombre con la presencia de mujeres de linaje noble (infantas) vinculadas a un antiguo monasterio fundado en la zona. De cualquier modo, la historia del lugar se remonta mucho más atrás: a las afueras del pueblo se encuentra el yacimiento de Castromao, un antiguo castro fortificado que existía ya antes de la romanización de la zona y que demuestra que estas tierras fueron habitadas mucho antes de que las murallas medievales.
Un patrimonio del siglo XII: la Torre Medieval
El Monasterio de Santa María de Vilanova es uno de los enclaves más característicos de la zona: fundado hacia el año 940 por Ilduara Eriz tras enviudar. La tradición sostiene que habitaron allí mujeres de sangre real, incluso algunas hijas del rey Alfonso X el Sabio. Con el paso del tiempo, el monasterio fue incorporado al cercano Monasterio de San Salvador de Celanova. Pero la joya que guardan los habitantes de este lugar es realmente su torre de homenaje, de unos 19 metros de altura.
Esta fortificación, probablemente levantada en el siglo XII, perteneció durante largo tiempo al Monasterio de Celanova. Esta estructura formaba parte del antiguo sistema defensivo de la zona y sufrió graves daños durante la Revueltas Irmandiñas, una serie de levantamientos populares contra el poder feudal que sacudieron Galicia en el siglo XV. Con el paso del tiempo, la torre tuvo diferentes funciones: llegó a albergar la sede del ayuntamiento en el siglo XIX y hoy se ha transformado en un pequeño centro de interpretación desde el que se obtienen vistas privilegiadas del entorno.
Tradiciones y devoción popular
La historia de Vilanova también está ligada a antiguos oficios. Los zapateros del pueblo gozaron durante siglos de gran fama en Galicia, junto con los artesanos de Allariz y Noia. De esa tradición se conserva una singular danza de origen medieval que se interpreta cada 15 de septiembre durante las fiestas dedicadas a la Virgen del Cristal. La devoción hacia esta pequeña imagen mariana es profunda en toda la comarca y su leyenda fue inmortalizada en un famoso poema del escritor gallego Manuel Curros Enríquez, natural de Celanova.
Pero la vida cultural del pueblo no termina ahí. Cada 17 de mayo se celebra la Romaría Etnográfica Raigame, una cita que reúne a decenas de artesanos y creadores que muestran oficios tradicionales al público. Durante la jornada, la música y los bailes populares acompañan a los puestos de artesanía, en un esfuerzo colectivo por mantener vivas costumbres que durante siglos definieron la vida rural gallega.
