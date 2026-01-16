Pocos turistas y un gran desconocido: el curioso pueblo de España declarado Bien de Interés Cultural donde, según la leyenda, cayó Almanzor
Calatañazor no presume de nada, y quizá por eso conserva casi todo.
Hoy os hablo de un pueblo que redirecciona el turismo a un sitio mucho más sencillo, donde las colas, las tiendas de souvenirs y las prisas por ver todo no son los protagonistas. El pueblo está ahí, en lo alto de un cerro, como lleva siglos: quieto, serio y con una calma tensa, de esas que desconciertan. Estamos en Calatañazor, en la provincia de Soria, declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico-Artístico. Y sí, es uno de esos lugares que siguen siendo un gran desconocido precisamente porque nunca se esforzó en dejar de serlo.
Un pueblo medieval que no se maquilló
Calatañazor conserva una esencia antigua gracias a que todavía ofrece un trazado medieval casi intacto, con calles estrechas, casas de madera, muros de piedra irregular ese aura de pueblo pensado para defenderse, no para gustar. No encontrarás hay reconstrucciones escenográficas ni restauraciones excesivas. Lo que ves es, en gran parte, lo que ha sobrevivido.
La arquitectura popular es uno de sus grandes valores. Muchas casas mantienen balconadas de madera y fachadas encaladas que no buscan simetría ni perfección. Todo parece ligeramente torcido, y eso es exactamente lo que lo hace auténtico. Y eso, en tiempos en que la falsa tradición y lo "antiguo reversionado" sigue estando en el punto de mira, es todo un lujo.
El castillo que vigila (aunque ya no defienda)
En lo alto del cerro se alzan los restos del maravilloso castillo de Calatañazor, una fortaleza de origen musulmán reformada tras la conquista cristiana. Hoy no es lo que era, pero todavía quedan lienzos de muralla y torres en ruina. Sin embargo, aquí lo importante es su posición, pues desde aquí se domina el valle del río Milanos y los accesos naturales a la zona.
No es un castillo típico instagrameable o perteneciente a la famosa "ruta de los castillos", sino de contexto. No impresiona por su tamaño, o al menos a mí, sino por lo bien situado que está. Observarlo es entender por qué este lugar fue clave durante siglos.
“En Calatañazor perdió Almanzor el tambor”
La frase es famosa. ¿La historia? Discutida. Según la tradición, aquí fue derrotado Almanzor en el año 1002, marcando el inicio del fin de sus campañas militares. Los historiadores matizan, pues no hay pruebas concluyentes de una gran batalla en el pueblo, pero la leyenda forma parte inseparable de Calatañazor.
Y lo interesante no es si ocurrió exactamente así, sino cómo el pueblo ha integrado el relato sin convertirlo en parque temático. No hay recreaciones ni atracciones hechas por y para el turista. La leyenda está ahí, flotando, como una capa más de historia.
Murallas, arcos y una iglesia románica
Calatañazor conserva tramos de muralla y varios accesos históricos que refuerzan su carácter defensivo. Pero uno de los edificios más interesantes es la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, un templo románico sobrio, de líneas simples, que encaja perfectamente con el entorno. Nada es grandilocuente. Todo es coherente. La iglesia, como el pueblo, parece colocada donde tenía que estar, sin más explicaciones.
Sabinares y silencio
El entorno natural suma (y mucho) a la experiencia. Calatañazor está rodeado de sabinares centenarios, parte del Sabinar de Calatañazor, uno de los más importantes de Europa. Ahí encontrarás árboles retorcidos, de crecimiento lentísimo, que refuerzan esa sensación de estar en un paisaje antiguo, casi detenido. Pasear por los alrededores es tan recomendable como recorrer el casco histórico.
Y, os preguntaréis, "si es tan maravilloso, ¿por qué sigue siendo un gran desconocido?". Quizá porque está en Soria. Quizá porque no compite en rankings. O quizá porque nunca ha intentado adaptarse al turismo rápido. Calatañazor no ofrece algo único; coherencia histórica. No es un pueblo para marcar en una lista, sino para entender cómo eran muchos pueblos antes de que el tiempo empezara a acelerarse. Y eso, hoy, es un lujo de los de verdad. Calatañazor no te pide nada, solamente que lo disfrutes. Y es que, simplemente sigue ahí, con sus piedras, sus leyendas y su calma. Y cuando te vas, te das cuenta de que eso era justo lo que buscabas, aunque no lo supieras.
Síguele la pista
Lo último