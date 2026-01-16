Pocos turistas y un gran desconocido: el curioso pueblo de España declarado Bien de Interés Cultural donde, según la leyenda, cayó Almanzor

Y, os preguntaréis, "si es tan maravilloso, ¿por qué sigue siendo un gran desconocido?". Quizá porque está en Soria. Quizá porque no compite en rankings. O quizá porque nunca ha intentado adaptarse al turismo rápido. Calatañazor no ofrece algo único; coherencia histórica. No es un pueblo para marcar en una lista, sino para entender cómo eran muchos pueblos antes de que el tiempo empezara a acelerarse. Y eso, hoy, es un lujo de los de verdad. Calatañazor no te pide nada, solamente que lo disfrutes. Y es que, simplemente sigue ahí, con sus piedras, sus leyendas y su calma. Y cuando te vas, te das cuenta de que eso era justo lo que buscabas, aunque no lo supieras.