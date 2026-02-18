Ni tulipanes, ni de lavanda: los campos en floración más bonitos del mundo están en Murcia y son de una deliciosa fruta

La lástima es que la floración de los melocotoneros de Cieza dura poco. Pero ya sabéis; lo bueno y breve, dos veces bueno. Y es que, en apenas dos o tres semanas el color desaparece y deja paso al verde intenso de las hojas y, más adelante, al fruto. Esa brevedad forma parte de su atractivo, pues obliga a mirar el calendario y a decidir el momento. No compite con los cerezos del norte ni con los almendros del interior. Simplemente, ofrece otra forma de entender la primavera en España; menos conocida, más ligada al trabajo agrícola y, precisamente por eso, más auténtica.