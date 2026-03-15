La tradición valenciana que fascinó a la Unesco: la declaró Patrimonio de la Humanidad, sucede todos los jueves y se celebra desde el Califato de Córdoba

El procedimiento es sencillo, rápido e íntegramente en valenciano. Cuando existe una denuncia, el alguacil llama en voz alta al acusado (con la tradicional frase: “denunciats de la séquia de...!”) y el tribunal escucha a las partes antes de tomar una decisión. Luego, las resoluciones se dictan de forma oral y se consideran definitivas. Si no hay denuncias, se reúnen igualmente y se celebra la sesión, pero esta dura solo unos segundos.