Estos tres pueblos de Ourense figuran entre "los más hermosos" de Galicia, según la Guía Repsol

El tercer pueblo ourensano destacado es Santo Estevo de Ribas de Sil, un lugar impresionante de la Ribeira Sacra ubicado en Nogueira de Ramuín. Desde la Guía Repsol confiesan que no es sencillo elegir un solo punto de la Ribeira Sacra, pero este ha sido finalmente el seleccionado por dos motivos: su "espectacular" monasterio, construido entre los siglos XII y XVIII, y su embarcadero, "desde el que parten los catamaranes que permiten descubrir la belleza de la Ribeira Sacra y las impactantes vistas de sus viñedos y cañones desde el río.