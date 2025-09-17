Estos tres pueblos de Ourense figuran entre "los más hermosos" de Galicia, según la Guía Repsol
Forman parte de una lista de 15 localidades gallegas.
Galicia destaca por sus tesoros naturales, tanto en la costa como en el interior; playas, bosques y miradores en plena naturaleza confeccionan un rico paisaje que enamora cada año a miles de turistas. Además, multitud de pueblos y ciudades gallegas conquistan también a los visitantes, bien sea por su localización privilegiada junto al mar o en pleno vergel, su original arquitectura o por la presencia de auténticas reliquias patrimoniales.
No es de extrañar que algunos enclaves de Galicia, como la playa de Rodas, en la ría de Vigo, logren cautivar incluso a la prensa internacional. La comunidad gallega está de moda y por eso, cada vez es más habitual encontrar en medios especializados o guías de viaje menciones de sus rincones más mágicos.
La Guía Repsol, una de las guías turísticas de referencia en España, cuenta con un listado de los 15 pueblos gallegos "más hermosos", que se reparten a lo largo y ancho de sus cuatro provincias. Así, Ourense no pasa desapercibida y tres pueblos de la provincia figuran en esta selección. A Coruña es la que ocupa más protagonismo, con cinco, mientras que Pontevedra presenta cuatro pueblos y Lugo, tres.
Los pueblos "más hermosos" de Ourense
En el caso de la provincia de Ourense, los tres pueblos destacados por la Guía Repsol son Allariz, Ribadavia y Santo Estevo de Ribas de Sil.
Sobre Allariz, la publicación pone en valor su casco histórico, "de origen medieval y declarado Patrimonio Artístico Cultural", del que confiesan que es "fácil" enamorarse. Lo mismo ocurre con el entorno del río Arnoia, el puente de Vilanova o sus museos: hay uno dedicado a los juguetes, otro a la moda y también al cuero.
Por otro lado, la localidad de Ribadavia figura en el listado elaborado por la Guía Repsol no solo por su cultural vitivinícola, sino por su extensa historia que se puede ver reflejada en construcciones como el Castillo de los Sarmiento o el Conjunto Monumental Santo Domingo, así como en el barrio judío. Asimismo, las termas de O Prexigueiro y las pozas de Melón convierten esta zona en una de las más bonitas de Galicia.
El tercer pueblo ourensano destacado es Santo Estevo de Ribas de Sil, un lugar impresionante de la Ribeira Sacra ubicado en Nogueira de Ramuín. Desde la Guía Repsol confiesan que no es sencillo elegir un solo punto de la Ribeira Sacra, pero este ha sido finalmente el seleccionado por dos motivos: su "espectacular" monasterio, construido entre los siglos XII y XVIII, y su embarcadero, "desde el que parten los catamaranes que permiten descubrir la belleza de la Ribeira Sacra y las impactantes vistas de sus viñedos y cañones desde el río.
