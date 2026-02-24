Tres playas de España donde podrás ver la bioluminiscencia esta semana: una de las experiencias más increíbles de la naturaleza

Hay noches en las que el cielo se oscurece por completo y, de pronto, cada ola deja una estela fugaz, como si alguien hubiera derramado polvo de estrellas sobre el agua. No es un reflejo de la luna ni el destello de un barco lejano... Es un poco de magia que nos regala de nuevo la naturaleza cuando se encuentra en su máxima expresión. Quien lo presencia por primera vez tarda unos segundos en comprenderlo... Otros, buscan la fecha exacta y la playa perfecta para presenciar este fenómeno que ha dado la vuelta al mundo en redes sociales desde hace años.