Tres playas de España donde podrás ver la bioluminiscencia esta semana: una de las experiencias más increíbles de la naturaleza
En España hay hasta siete playas en las que se puede apreciar este increíble fenómeno del mar de ardora durante las noches más especiales del año.
Hay noches en las que el cielo se oscurece por completo y, de pronto, cada ola deja una estela fugaz, como si alguien hubiera derramado polvo de estrellas sobre el agua. No es un reflejo de la luna ni el destello de un barco lejano... Es un poco de magia que nos regala de nuevo la naturaleza cuando se encuentra en su máxima expresión. Quien lo presencia por primera vez tarda unos segundos en comprenderlo... Otros, buscan la fecha exacta y la playa perfecta para presenciar este fenómeno que ha dado la vuelta al mundo en redes sociales desde hace años.
Esa magia tiene nombre científico: bioluminiscencia. Se produce cuando ciertos microorganismos marinos, como los dinoflagelados, emiten luz al agitarse el agua. Aunque es imprevisible, las condiciones de calor y calma favorecen su aparición, y esta semana varias playas españolas ofrecen un escenario propicio para contemplarla de norte a sur. El mar de ardora no entiende de calendarios turísticos: depende de factores como la temperatura, la salinidad y la ausencia de fuerte oleaje. La mejor estrategia es elegir una noche sin luna, alejarse de focos artificiales y dejar que los ojos se adapten a la oscuridad... La magia se hace sola.
Curiosamente, en la antiguedad se creía que era una leyenda y no fue hasta el año 1915 que se registró por primera vez en las costas de Somalia, el sur de Portugal, la bahía Fosforescente de Puerto Rico y Galicia. A día de hoy es un fenómeno que mueve a miles de personas alrededor del mundo en búsqueda de esta luz que solo se puede apreciar en una noche extraordinaria. Afortunadamente, en España tenemos enclaves muy singulares que permiten observar la orilla de las playas iluminadas.
Las tres playas de España para ver la bioluminiscencia
La playa de Levante, de las más populares del país
En el extremo sur, las aguas cálidas de la provincia de Cádiz (especialmente en la zona de Levante) son un enclave privilegiado cuando la temperatura del mar se mantiene alta y el viento amaina. Allí, el contraste entre la oscuridad atlántica y los destellos azulados convierte el paseo nocturno en una experiencia casi hipnótica. Esta playa del sur de España es uno de los lugares más populares del país para observar el fenómeno, con bioluminiscencia reportada con relativa frecuencia y fácil acceso desde zonas urbanas.
La playa de O Ézaro en la costa gallega
Situada en la impresionante Costa da Morte gallega, O Ézaro no solo destaca por su cascada que cae al mar durante el día, sino también por su potencial para ver la famosa “Mar de Ardora” por la noche. Galicia es la región más conocida de España para la bioluminiscencia, y en lugares como O Ézaro las noches calmadas pueden ofrecer un espectáculo inolvidable. .
La playa de Xivares, un privilegio asturiano
Un destino menos masificado que las anteriores, pero con reportes de bioluminiscencia en noches adecuadas, especialmente cuando el plankton es más abundante. El contraste entre el verde intenso del paisaje asturiano y el azul fosforescente del agua crea una combinación que impresiona a cualquiera. De Cádiz a Galicia, pasando por Asturias, España ofrece estos días tres escenarios privilegiados para contemplar un fenómeno que parece cosa de brujería.
