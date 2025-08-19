Tres playas de España se cuelan entre las mejores de Europa, según esta encuesta

En un continente bendecido con miles de kilómetros de costa espectacular, destacar entre las mejores playas de Europa es una hazaña que confirma la excelencia de un destino. España, un referente mundial en turismo de sol y playa, ha vuelto a reafirmar su posición de liderazgo en el imaginario colectivo de los viajeros. Un reciente ranking elaborado por la innovadora empresa de viajes sorpresa Waynabox ha situado a tres enclaves costeros españoles en su selecto top 10 europeo, un reconocimiento que subraya la calidad, diversidad y belleza sobrecogedora de sus litorales. El estudio no se ha basado únicamente en la popularidad, sino en criterios que cada vez cobran más valor para el turista moderno: la pureza de las aguas, la calidad de la arena, la majestuosidad del entorno natural y una menor saturación turística, buscando así experiencias más auténticas y memorables.