Los tres mejores pueblos para vivir tranquilo en la Comunidad Valenciana, según la IA

En Alicante, el municipio elegido se encuentra en una de las zonas más deseadas de todo el mapa español, la Costa Blanca. No es Denia, tampoco Jávea... Es, gracias a la apuesta por un entorno tranquilo... Altea. "Una oportunidad de oro para disfrutar del mar y el clima Mediterráneo", y recuerda Chat GPT que "ha sido reconocida en listados de pueblos de gran encanto, lo que indica que el entorno es estéticamente muy agradable" y "puede ofrecer un equilibrio entre ambiente de pueblo y servicios próximos al mar".