Tres formas de vivir Barcelona

El Almanac Barcelona, cuyo restaurante Virens, dirigido por Rodrigo de la Calle, ofrece una experiencia de alta cocina verde basada en el concepto Plant-Forward y en productos ecológicos de kilómetro cero. El Claris Hotel & Spa GL combina arte, cultura y gastronomía mediterránea en su Terraza del Claris y el restaurante japonés Os-Kuro, donde la innovación convive con la tradición. Por su parte, el Hotel El Palace Barcelona propone desde la propuesta marinera del restaurante Amar, dirigido por el chef Rafa Zafra, pasando por el Hall del Palace, que combina tradición y refinamiento a cualquier hora del día o el Jardín del Palace, un oasis urbano para comidas y cócteles. Otros establecimientos como el Monument Hotel, con su restaurante Lasarte de tres estrellas Michelin dirigido por Martín Berasategui, o el Kimpton Vividora Hotel, que recrea el ambiente hogareño con su concepto Casa de Vivi, confirman el papel central de la gastronomía en la identidad y reputación de la hotelería barcelonesa.