Los tres eclipses solares que se verán en España: los mejores lugares para observar un fenómeno astronómico que no se repetía desde hace más de un siglo
Será la primera vez, en lo que va de siglo XXI, que se apagará la luz del sol en casi toda España.
El turismo de estrellas se prepara para vivir algo inédito. Lo llaman el trío ibérico, y no tiene nada que ver con los embutidos (perdón por el chiste fácil). Un fenómeno astronómico excepcional y, como indican los expertos, sin precedentes en la historia más reciente de Europa.
Lo de los eclipses es curioso: siempre que tiene lugar algún suceso astronómico, tenemos la sensación de estar viviendo algo inédito. Pero es que, en esta ocasión, va a ser así, porque lo que va a pasar en próximos años es realmente excepcional: hace más de un siglo que no sucedía algo igual.
El último eclipse solar en España: hace más de un siglo
El último eclipse solar que fue visible por completo desde la península Ibérica tuvo lugar (redoble de tambores) en 1912. De eso han pasado ya 113 años, y el 12 de agosto de 2026, fecha en la que está previsto que suceda el gran eclipse español, habrán pasado ya 114.
Se prevé que más del 40% del territorio de la península y las islas quede en penumbra por primera vez en lo que llevamos de siglo XXI. Porque este será el primer eclipse total en la Europa continental en este siglo.
No será uno, ni dos, sino tres eclipses consecutivos
No será el único acontecimiento astronómico que podremos ver desde España: solo un año después, el 2 de agosto de 2027, se espera un eclipse total del sur. O lo que es lo mismo, la sombra de la luna apagará la luz del sol en el sur de la península, además de la ciudad de Ceuta.
Y uno más. El 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular al atardecer. A diferencia de los dos anteriores, no será un eclipse solar total y solo será visible solo en el suroeste peninsular, pero eso no lo resta ni un ápice de interés para los aficionados a este tipo de fenómenos.
Los mejores lugares de España para ver los eclipses de sol
Al parecer, España es el mejor lugar del mundo para ver este eclipse, eso explica el revuelo que hay entre la comunidad astronómica y los aficionados a este tipo de fenómenos. “Cabe esperar que hasta nuestro territorio se desplacen numerosos cazadores de eclipses y turistas en general”, según indican en la página web que ha habilitado el Instituto Geográfico Nacional con toda la información sobre los eclipses.
A esa zona de oscuridad la llaman la franja de totalidad, y en el caso del primer eclipse, el de agosto de 2026, se sitúa en la mitad norte peninsular (A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Zamora, Teruel y Valencia), hasta culminar en las Baleares a la hora del atardecer.
A qué hora comienza el gran eclipse español
“El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19h 31m, tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m, unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos”. Más precisos, no pueden ser los datos.
El segundo eclipse solar, el de 2027, se verá desde el sur de España, el mejor lugar de toda Europa para contemplarlo. La zona de totalidad cubrirá ciudades como Ceuta y Melilla, además de casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de la de Málaga y otras zonas más meridionales de Granada y Almería.
Mientras que el eclipse anular de 2028 cubrirá la mitad sudeste del territorio nacional. La mejor hora para verlo será al atardecer desde casi toda Andalucía, además del sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, parte de Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y las islas más occidentales de Baleares. desde el resto de España, el eclipse será solo parcial.
