Los tres eclipses solares que se verán en España: los mejores lugares para observar un fenómeno astronómico que no se repetía desde hace más de un siglo

Al parecer, España es el mejor lugar del mundo para ver este eclipse, eso explica el revuelo que hay entre la comunidad astronómica y los aficionados a este tipo de fenómenos. “Cabe esperar que hasta nuestro territorio se desplacen numerosos cazadores de eclipses y turistas en general”, según indican en la página web que ha habilitado el Instituto Geográfico Nacional con toda la información sobre los eclipses.