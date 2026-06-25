Trenes por 25 euros y alojamiento por 45: uno de los mejores puntos del mundo para ver el eclipse solar total del 12 de agosto está en el norte de España

Quedan semanas. No meses, semanas. Y la mayor parte de los alojamientos de la franja norte de Zamora llevan reservados desde hace más de un año por cazadores de eclipses llegados de Japón, Estados Unidos y Australia. No es exageración: el 12 de agosto de 2026 ocurrirá algo que no ha pasado en la Península Ibérica en más de un siglo. Una franja de oscuridad total de casi 300 kilómetros de ancho cruzará España de noroeste a sureste, convirtiendo el atardecer en noche cerrada durante algo más de un minuto. España entera estará bajo el eclipse, pero solo los que se coloquen dentro de esa franja verán el fenómeno completo: la corona solar, las estrellas de mediodía, el horizonte encendiéndose en naranja mientras el cielo sobre sus cabezas se apaga. El resto del país lo verá oscurecido, muy oscurecido, pero no esto.

Iglesia de San Juan de el mercado en Benavente / Istock / Dolores Giraldez Alonso

La franja de totalidad entra por Galicia, cruza Asturias y baja hacia el norte de Castilla y León antes de atravesar el interior peninsular rumbo a Baleares. Y en ese trayecto hay un punto que la campaña de astroturismo "Zamora eclipsa" lleva meses señalando con razón: Benavente, a 70 kilómetros de la capital zamorana, es uno de los lugares del mundo donde la fase total se dejará ver durante más tiempo ese día. Minuto y medio de oscuridad absoluta, el sol en el horizonte, las Perseidas esa misma noche. Alguien que viva en Madrid puede estar allí en una hora de tren, con un billete que aún es posible encontrar por menos de 25 euros.

Una de las provincias que más secretos esconde: por su belleza, por sus rincones mágicos y por ser la sede de algunos de los parajes más bellos de España. /

Por qué Benavente y no cualquier otro punto de la franja

La línea central del eclipse, técnicamente la de mayor duración de la totalidad, pasa por el norte: Oviedo, Avilés, Aranda de Duero. Pero esa franja tiene casi 290 kilómetros de ancho, y en buena parte de ella el eclipse también será total. La diferencia entre un punto y otro no es si verás o no verás la totalidad, sino durante cuántos segundos. En Benavente, según los datos de la campaña provincial "Zamora eclipsa" y fuentes astronómicas locales, esa duración ronda entre 83 y 87 segundos. Eso la convierte en uno de los enclaves del sur de la franja con mayor tiempo de totalidad en el mundo. Ningún otro punto de Europa continental ofrece este eclipse. Las únicas alternativas planetarias ese día son el extremo oeste de Islandia y pequeñas zonas del Ártico, donde la probabilidad de cielo despejado en agosto es infinitamente menor.

La torre del castillo de La Mota en Benavente, Zamora / Istock

Hay otro factor que hace de esta esquina de Zamora un punto óptimo que no siempre se menciona: el horizonte. El eclipse de 2026 ocurrirá al atardecer, con el sol muy bajo sobre el oeste, a unos 6 u 8 grados de altura. Eso significa que cualquier colina, árbol o edificio en la línea de visión puede estropearlo. Las llanuras de la campiña zamorana no tienen ese problema. Desde el Paseo de la Mota de Benavente, habilitado ya como zona oficial de observación por el ayuntamiento, el horizonte hacia el oeste es un llano interminable. Sin obstáculos. Sin interferencias. El sol se pondrá eclipsado, en una imagen que los astrónomos han bautizado ya como "eclipse de oro": la corona solar y el ocaso superpuestos en el mismo horizonte.

Esa noche, además, será una de las mejores del año para ver las Perseidas. / Istock

A todo eso súmale que esa misma noche tendrá lugar el pico máximo de las Perseidas, la lluvia de estrellas más famosa del año. La baja contaminación lumínica de la Meseta zamorana, un territorio que trabaja desde hace años para certificarse como Reserva Starlight, convierte el 12 de agosto en dos espectáculos consecutivos: primero el eclipse, después un cielo plagado de meteoros. Los puntos de observación organizados por la Diputación de Zamora incluyen también Carrascal y el entorno del observatorio astronómico de Sobradillo de Palomares, todos ellos con actividades divulgativas y con astrónomos profesionales sobre el terreno.

Iglesia de Santa María del Azogue de Benavente, Zamora / Istock

Zamora, mientras esperas las 20:27

Quien llegue a Zamora con tiempo - y conviene llegar con tiempo, porque la tarde del 12 de agosto habrá tráfico de fenómeno histórico en toda la franja - tiene delante una ciudad que justifica el viaje aunque el cielo nuble. Zamora es, según cualquier conteo riguroso, la ciudad española con mayor concentración de edificios románicos por superficie: más de veinte iglesias de los siglos XI y XII en un casco histórico que se puede recorrer a pie en una mañana.

Catedral de Santa María del Azogue, Benavente / Istock / Majopez

La Catedral merece parada larga. Su cimborrio, de influencia claramente bizantina aunque construido en el siglo XII en plena meseta castellana, es uno de los elementos arquitectónicos más singulares de toda la Península: doce gajos que se enroscan hacia arriba como una alcachofa de piedra, algo que no tiene equivalente en ninguna otra catedral española. Desde el castillo, sobre el Duero, se domina uno de los valles fluviales más anchos del interior peninsular. En agosto, el río va bajo y el calor aplana los colores hasta el oro. Quien haya estado en Zamora en agosto sabe que hay algo en esa luz que hace que incluso las piedras parezcan más antiguas de lo que son.

Para la noche del eclipse, la opción más especial está a 70 kilómetros: el Parador de Benavente, instalado en un castillo del siglo XV con la Torre del Caracol como emblema, tiene el mirador natural hacia el oeste que cualquier observador de eclipses necesita. Es también el único alojamiento de la zona que garantiza que abrirás la ventana de tu habitación y el sol que se pondrá eclipsado lo verás desde ahí, sin moverse. Las plazas llevan meses en presión máxima. Si todavía hay disponibilidad cuando leas esto, reserva antes de cerrar la página.

El eclipse solar es uno de los fenómenos más esperados de 2026. / Istock

Cómo llegar, dónde quedarse y qué comer antes de que se haga de noche

El tren desde Madrid Chamartín llega a Zamora en menos de una hora y media. La línea Alvia/AV-City opera con frecuencia diaria y, con antelación suficiente, el billete puede encontrarse alrededor de 25 euros. De hecho, en el mismo momento de la redacción de este artículo hay trenes por 19 euros para viajar el día 11 de agosto y viajes por 15,20 euros para volverse el jueves 13 de agosto. Desde Valladolid y Salamanca también hay conexión directa; desde Barcelona, con trasbordo en Medina del Campo. Para llegar hasta Benavente desde Zamora hay autobús regular y, con más flexibilidad, coche de alquiler.

Si tienes tiempo visita la Catedral de Zamora, en Castilla y León. / Istock / Michael Charles

Respecto al alojamiento, la advertencia es urgente: en condiciones normales, una habitación doble en un tres estrellas del centro de Zamora parte de unos 50-57 euros. Para la noche del 12 de agosto, esos precios llevan semanas subidos y la disponibilidad cae en picado. Los 45 euros del titular son alcanzables en pensiones o alojamientos rurales reservados con varios meses de antelación. Si todavía hay opción, los hoteles de referencia en la capital son el NH Zamora Palacio del Duero, palacio restaurado con jardín junto al río; el Zenit Dos Infantas, en el corazón del casco histórico; el Ares Hotel, junto a la muralla romana; y el Alda Centro Zamora, la opción más económica frente a la Plaza Mayor. En Benavente, además del Parador, las casas rurales de la comarca se agotaron antes que cualquier otra cosa.

La tapa de cecina es muy típica en los bares de Zamora. / Istock

Antes de que llegue el eclipse, hay dos o tres horas perfectas para comer bien. Zamora tiene una gastronomía de interior que no hace ruido mediático pero que quien la conoce repite: el pincho de cecina de León es el aperitivo que encontrarás en cualquier barra de la ciudad, curado a la manera del norte de la meseta, más oscuro y más intenso que el jamón serrano. Los farinatos, en cambio, no los encontrarás en casi ningún otro sitio de España: un embutido de miga de pan, manteca y especias que se fríe o se asa, con una textura densa y un sabor que no tiene nada que ver con ninguna otra chacina ibérica. Son el plato que te identifica como alguien que ha llegado a Zamora de verdad, no solo de paso. El bacalao al ajoarriero zamorano, con su ajo, pimentón y aceite emulsionados a mano, cierra el trío de platos que merecen una entrada en el menú de ese día.

Para los vinos, la D.O. Toro, con su Tempranillo zamorano de gran cuerpo y poco ácido, marida mejor que ningún otro vino español con la intensidad de lo que se avecina esa tarde. El Restaurante París, referencia histórica de la ciudad, y la Taberna Martín, con cocina de producto y tapeo donde cecina y farinatos aparecen en su mejor versión, son las dos paradas imprescindibles antes de subir al mirador. En Benavente, el restaurante del Parador trabaja la cocina castellana de temporada con materia prima de la comarca. Reserva ya. El siguiente eclipse total sobre suelo peninsular no llega hasta 2053.