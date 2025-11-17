El trenecito mágico que se asoma al vértigo de la Ribeira Sacra: un viaje entre viñedos, cañones y paisajes de ensueño
Un recorrido lento y panorámico por el corazón más secreto de Galicia, donde el cañón del Sil se funde con la magia del vino y los paisajes parecen suspendidos en el tiempo.
Durante nuestro viaje por la Ribeira Sacra con Viajes Hemisferios, tuvimos la oportunidad de descubrir una de las experiencias más singulares de Galicia: el Tren Turístico Aba Sacra, una ruta que serpentea entre el cañón del Sil y las laderas cubiertas de viñedos. Este tren recorre la ladera lucense del río Sil, que actúa como frontera natural entre Lugo y Ourense, ofreciendo una panorámica espectacular de los cañones de la Ribeira Sacra desde el lado de Lugo. Permite contemplar de cerca el esfuerzo humano que sostiene la llamada viticultura heroica, aquella que se practica en las pendientes casi verticales donde el vino se hace arte.
|Organiza tu viaje con Club Viajar y Viajes Hemisferios
|Correo Electrónico:
|info@hemisferios.org
|Teléfono:
|626 793 228
|Sitio web:
|https://www.hemisferios.org/
¿Qué es el Tren Turístico Aba Sacra?
El Tren Aba Sacra es una de las joyas del enoturismo gallego. A bordo de sus vagones amarillos, los viajeros recorren algunos de los paisajes más bellos de la Ribeira Sacra, declarada Bien de Interés Cultural. El trayecto combina historia, naturaleza y tradición vinícola, mostrando desde dentro el corazón de un territorio donde el vino se cultiva colgado de las montañas.
Un viaje por la ladera lucense del Sil
El tren parte del Mirador de Souto Chao, en Doade (Lugo), y recorre parte del Cañón del Sil desde el lado lucense, ofreciendo vistas inigualables de los viñedos en terrazas que descienden vertiginosos hacia el río. Aunque el río Sil separa las provincias de Lugo y Ourense, el tren no cruza de una a otra, sino que se mantiene siempre en territorio lucense. A lo largo del trayecto, el paisaje cambia de tonalidad: los verdes intensos del verano, los ocres del otoño o los tonos rojizos de la vendimia convierten el viaje en un espectáculo visual que invita a detener el tiempo.
La viticultura heroica desde el tren
La viticultura heroica es la esencia de la Ribeira Sacra. Cultivar en estas laderas con más del 30 % de pendiente exige fuerza, precisión y respeto por la naturaleza. Desde las ventanas del tren, los pasajeros contemplan cómo los viticultores trabajan literalmente suspendidos sobre el vacío, en terrazas de piedra que se asoman al Sil.
Cada curva del recorrido es una lección de equilibrio: el hombre y la tierra conviven en armonía, creando un paisaje que parece sacado de un lienzo.
Una experiencia sensorial e inolvidable
El viaje en el Tren Aba Sacra es también una experiencia emocional. Los visitantes disfrutan de las explicaciones de los guías, de las paradas en los miradores y, sobre todo, del silencio del valle. Muchos viajeros optan por completar la jornada con una cata en bodegas cercanas o una comida tradicional con vistas al río.
Durante nuestra travesía por la Ribeira Sacra con Viajes Hemisferios, este tren fue una de las paradas más memorables: un modo de conectar con el paisaje desde la calma y comprender por qué este territorio es uno de los más bellos de España.
Vino, río y paisaje
Descubrir la Ribeira Sacra es vivirla a través de tres experiencias únicas: vino, río y paisaje. El vino se saborea en la visita a la bodega Alma das Donas, en Os Peares, un pueblo emblemático donde las cepas se asoman al Sil y el tiempo parece detenerse.
El río se disfruta a bordo del crucero más espectacular, el de Viajes Hemisferios, que parte del embarcadero de Santo Estevo, con su cafetería panorámica y vistas a los tramos más bellos del cañón, conocidos como los “fiordos gallegos”.
Y el paisaje se contempla desde el trenecito mágico Aba Sacra, que recorre la ladera lucense del Sil entre viñedos y miradores imposibles. Tres formas distintas de sentir un mismo territorio que deslumbra por su belleza, autenticidad y silencio.
