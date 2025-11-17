El trenecito mágico que se asoma al vértigo de la Ribeira Sacra: un viaje entre viñedos, cañones y paisajes de ensueño

Durante nuestro viaje por la Ribeira Sacra con Viajes Hemisferios, tuvimos la oportunidad de descubrir una de las experiencias más singulares de Galicia: el Tren Turístico Aba Sacra, una ruta que serpentea entre el cañón del Sil y las laderas cubiertas de viñedos. Este tren recorre la ladera lucense del río Sil, que actúa como frontera natural entre Lugo y Ourense, ofreciendo una panorámica espectacular de los cañones de la Ribeira Sacra desde el lado de Lugo. Permite contemplar de cerca el esfuerzo humano que sostiene la llamada viticultura heroica, aquella que se practica en las pendientes casi verticales donde el vino se hace arte.