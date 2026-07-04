Este tren recorre uno de los tramos más bonitos del Camino de Santiago: dispone de tres recorridos posibles, sus coches de estética clásica evocan los viajes de antaño y es ideal para hacer en verano
Vagones de inspiración clásica, excursiones culturales y un recorrido por algunos de los rincones más espectaculares de la cornisa cantábrica convierten este tren turístico en una experiencia diferente.
¿Algún apasionado de los trenes tanto o más que del recorrido por la sala? Porque nosotros somos de esos que disfrutamos del viaje como si de un destino se tratara; más aún cuando el propio tren está pensado para que vivas una experiencia única.
No hace falta subirse al Orient Express para que el trayecto en tren sea de lo más especial. Esos viajes en los que no quieres que la megafonía anuncie la aproximación a la siguiente estación. El Expreso de La Robla, un tren de inspiración clásica que atraviesa algunos de los paisajes más bellos del norte de España, nos ha robado el corazón tanto por sus vagones como porque en sus recorridos se acerca a enclaves ligados al Camino de Santiago.
Este es un viaje único que recupera el ritmo pausado que tanto ansiamos: solo tienes que dedicar tiempo al trayecto, observar el paisaje desde la ventanilla y descubrir el territorio sin las prisas habituales.
Un tren que recupera el encanto de los grandes viajes ferroviarios
El Expreso de La Robla es uno de los trenes turísticos más singulares de España. Está inspirado en los grandes viajes ferroviarios del siglo XX y cuenta con coches históricos restaurados con todas las comodidades actuales. Los vagones siguen una estética clásica, con salones comunes, acabados de madera y espacios pensados para disfrutar del paisaje durante el recorrido.
El ambiente es la mejor parte y recuerda a los antiguos trenes que atravesaban la cornisa cantábrica cuando el ferrocarril era la principal forma de comunicación entre muchas localidades del norte peninsular.
El tren circula durante el día y las noches se realizan habitualmente en estaciones donde los viajeros pueden descansar mientras el convoy permanece detenido. El Expreso de La Robla cuenta con 4 coches cama, con 7 compartimentos cada uno, que hacen un total de 28 cabinas.
Tres itinerarios para descubrir el norte de España
La programación del Expreso de La Robla puede variar ligeramente según la temporada, pero habitualmente ofrece tres itinerarios turísticos diferentes, con recorridos de varios días por comunidades como Castilla y León, Cantabria, Asturias y el País Vasco.
Cada uno de ellos combina trayectos ferroviarios con visitas guiadas a ciudades históricas, monasterios, museos, espacios naturales y destinos de especial interés patrimonial, como la ciudad de León. Los recorridos no siguen íntegramente el Camino de Santiago, pero sí atraviesan o se acercan a algunos de los paisajes y poblaciones más representativos de algunas rutas jacobeas, como el Camino Francés y el Camino del Norte.
Si eres de los que año tras año repiten el Camino y ya crees que no hay más maneras de recorrerlo, aquí tienes una nueva propuesta. Esta vez sin necesidad de recorrerlo a pie y de la manera más cómoda y curiosa que existe.
Pero no temas perderte el encanto de la zona por hacer el recorrido en tren. Uno de los grandes atractivos del viaje reside en la variedad de paisajes que atraviesa, como valles, montañas, campos de cereal y bosques atlánticos.
Dependiendo del itinerario que elijas, podrás descubrir distintas localidades históricas vinculadas al Camino de Santiago y a la historia medieval peninsular, además de acercarte a monumentos religiosos, monasterios y cascos históricos que forman parte del patrimonio cultural del norte de España. Al combinar los trayectos a bordo con excursiones tienes un poco de todo, ya que cada jornada incluye diferentes paradas para conocer el territorio, su gastronomía y algunos de sus principales monumentos antes de regresar nuevamente al tren.
A modo de ejemplo, uno de los itinerarios hace parada en Mataporquera, desde donde parte una excursión hasta las localidades de Palencia donde se concentran los monumentos románicos más importantes de Europa, como Carrión de los Condes, Frómista y Saldaña. Un viaje de lo más completo y con la comodidad de volver siempre a tu misma cama sin cambiar de hotel.
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