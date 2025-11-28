El tren al que deberías subirte una vez en la vida recorre los paisajes más impresionantes de España: con camarotes de lujo, paradas patrimoniales y especialidades gastronómicas
Con un recorrido de lujo por el norte de España, este tren se convierte en el atractivo turístico más particular de nuestro país.
Para aquellos que disfrutan del viaje, más que del destino: existe un tren que convertirá tu escapada en una experiencia llena de lujo, confort y hará que te sientas como si estuvieras dentro de una película. En ocasiones, gozarse de la aventura adquiere más valor que el propio destino al que acudes... Y si unes los dos objetivos con éxito, tu viaje será inolvidable. ¿Has oído alguna vez hablar del Orient Express? Este es un tren real que la misteriosa Agatha Christie utilizó como escenario de una novela de ficción e intriga conocida como 'Asesinato en el Orient Express'.
Pues resulta que en España tenemos uno propio, pero con un recorrido de lujo por el norte, conservando el encanto de los viajes en ferrocarril clásico. Sin imprevistos ni giros de guion, este tren es una de las experiencias más exclusivas y completas en las que descubrir ciudades como Bilbao y León de una forma única. Quien sube a bordo sabe que no está ante un simple medio de transporte: es una travesía que huele a otra época, que invita a mirar paisajes por la ventana cargados de naturaleza y que conquista paladares con la gastronomía de cada destino en el que hace parada.
El espíritu que tiene el tren del que hablamos es el del Expreso de La Robla, uno de los trenes turísticos más singulares de España, que une Bilbao con León recorriendo antiguas vías convertidas hoy en un sendero privilegiado hacia el corazón del norte peninsular. Sus coches, restaurados con mimo, conservan la estética clásica del ferrocarril de principios del siglo XX: madera, latón, compartimentos acogedores (y lujosos) y un comedor donde los menús viajan de comunidad en comunidad igual que el tren cruza fronteras naturales.
El tren más lujoso y con paisajes más impresionantes de España: viajar es una experiencia única
Durante tres días y dos noches, esta joya ferroviaria permite viajar no solo por la geografía del norte de España, sino por la historia del propio ferrocarril. Billetes en mano, los pasajeros se embarcan en un recorrido que atraviesa Vizcaya, Burgos, Palencia y León, combinando paisajes imponentes, visitas culturales y una gastronomía que honra los sabores de cada territorio. Sus habitaciones son compactas, pero acogedoras, equipadas con baño privado e incluso ducha de hidromasaje.
Mientras tanto, sus salones cuentan con grandes ventanales para disfrutar del paisaje en movimiento y espacios comunes que fomentan la conversación, la lectura o, simplemente, la contemplación. A pesar del aire vintage, no faltan comodidades actuales. El itinerario, disponible en cuatro salidas anuales, puede iniciarse tanto en Bilbao como en León. Hacia el sur, la primera jornada conduce a Espinosa de los Monteros, con excursiones a la medieval ciudad de Frías (la más pequeña de España) y a las cascadas de Tobera.
El segundo día se adentra en el románico palentino y en el Camino de Santiago, visitando Carrión de los Condes, Frómista y el Canal de Castilla, para terminar en Cistierna. La última etapa culmina en León, con su catedral gótica y el tesoro artístico de San Isidoro. En sentido inverso, el viaje descubre las Hoces de Vegacervera, las cuevas de Valporquero y concluye en Bilbao, con parada en el Museo Guggenheim.
Síguele la pista
Lo último