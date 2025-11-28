El tren al que deberías subirte una vez en la vida recorre los paisajes más impresionantes de España: con camarotes de lujo, paradas patrimoniales y especialidades gastronómicas

Pues resulta que en España tenemos uno propio, pero con un recorrido de lujo por el norte, conservando el encanto de los viajes en ferrocarril clásico. Sin imprevistos ni giros de guion, este tren es una de las experiencias más exclusivas y completas en las que descubrir ciudades como Bilbao y León de una forma única. Quien sube a bordo sabe que no está ante un simple medio de transporte: es una travesía que huele a otra época, que invita a mirar paisajes por la ventana cargados de naturaleza y que conquista paladares con la gastronomía de cada destino en el que hace parada.