El tren histórico más bonito de España sigue circulando más de un siglo después y cuesta 10 euros: estilo Belle Époque, túneles y vistas al Mediterráneo

El Orient Express está genial, pero a veces no hace falta subir a un tren de lujo para viajar al pasado. En Mallorca basta con que te sientes en un vagón de madera que lleva recorriendo la misma línea desde hace más de un siglo. Entre montañas, túneles excavados en la roca y campos de naranjos, el tren de Sóller es uno de los viajes ferroviarios más especiales de España.

El Tren de Sóller en la estación de Bunyola / Istock / VSimeonov

El traqueteo sobre los raíles y el recorrido entre montañas recuerdan a los grandes viajes ferroviarios de principios del siglo XX. Pero a este recorrido súmale que atraviesa algunos de los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Es un trayecto de ensueño.

Adriana Fernández

El tren de Sóller mantiene parte de sus históricos vagones de madera y conserva buena parte de la estética original con la que comenzó a circular, con bancos de madera, herrajes metálicos y amplios ventanales que evocan el estilo Belle Époque que caracterizó a muchos de los grandes ferrocarriles europeos de la época.

Un ferrocarril nacido para unir un valle aislado

El tren de Sóller fue inaugurado el 16 de abril de 1912 con un objetivo muy concreto: facilitar la comunicación entre Palma y el valle de Sóller. Hasta entonces, las montañas de la Serra de Tramuntana hacían que fuera muy difícil desplazarse y el transporte de productos como naranjas y cítricos era una de las principales fuentes de riqueza de la zona.

La construcción del ferrocarril cambió por completo esa situación. Gracias a sus túneles y puentes, el trayecto entre Palma y Sóller pasó a realizarse de forma mucho más rápida y segura, lo que acabó favoreciendo el desarrollo económico del valle y ahora es uno de los grandes iconos turísticos de Mallorca.

Trece túneles y uno de los paisajes más espectaculares de Mallorca

El recorrido entre Palma y Sóller atraviesa la espectacular Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2011 por su paisaje cultural. Durante el trayecto, el tren cruza 13 túneles excavados en la montaña, varios puentes y numerosos tramos rodeados de bancales de piedra seca, olivares y campos de naranjos que forman parte del paisaje tradicional mallorquín.

Uno de los momentos más esperados llega cuando el tren reduce la velocidad en el mirador de Pujol d'en Banya. Saca la cámara: este es el momento perfcto parae fotografiar el valle de Sóller antes de iniciar el descenso hacia la estación.

Tranvía en Sóller. / Istock / bortnikau

Pero la experiencia no termina al llegar a Sóller. Muy cerca de la estación parte el histórico tranvía de Sóller, inaugurado también en 1913, que conecta el centro histórico con el Puerto de Sóller y recorre durante unos cinco kilómetros calles, huertos de naranjos y el paseo marítimo hasta llegar al puerto natural de Sóller, uno de los más conocidos de Mallorca.

Sóller, en Mallorca, Illes Balears / Istock / Allard1

Cuánto cuesta viajar en el tren de Sóller

El tren de Sóller ofrece diferentes modalidades de billete en función del recorrido elegido. Los trayectos parciales tienen tarifas desde 10 euros, pero el recorrido completo entre Palma y Sóller tiene un precio superior. También existen billetes combinados que incluyen el viaje en el tren histórico y el tranvía de Sóller hasta el puerto.

No te olvides depo que se trata de uno de los principales atractivos turísticos de Mallorca, especialmente entre primavera y otoño, por lo que te recomendamos reservar con antelación, sobre todo durante la temporada alta.

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