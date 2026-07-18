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El tren más especial de España rivaliza con el espectacular paisaje de la Provenza Francesa: sale desde Madrid, cuesta 50 euros e incluye visitas guiadas por los cultivos

Coincidiendo con el momento de máxima floración, esta propuesta permite recorrer uno de los paisajes más sorprendentes de España sin necesidad de utilizar el coche.

Los campos de lavanda de Brihuega tiñen de violeta la Alcarria cada verano y convierten a este pueblo en uno de los destinos más fotogénicos de España

Los campos de lavanda de Brihuega tiñen de violeta la Alcarria cada verano y convierten a este pueblo en uno de los destinos más fotogénicos de España / iStock / Valentyn Volkov

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Andrea Gómez Bobillo

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Cada mes de julio, durante apenas unas semanas, una parte de la Alcarria cambia por completo de color. Los campos que rodean Brihuega se cubren de un intenso tono violeta y el aroma impregna carreteras, caminos y laderas hasta convertir este rincón de Guadalajara en uno de los paisajes más sorprendentes de España. Para llegar hasta allí existe una forma diferente de viajar: un tren temático que parte desde Madrid y permite descubrir este espectáculo de la naturaleza.

Los campos de lavanda más fotografiados de España tiñen de morado una comarca que muchos comparan con La Provenza francesa

Los campos de lavanda más fotografiados de España tiñen de morado una comarca que muchos comparan con La Provenza francesa / Istock / ValentynVolkov

Coincidiendo con la floración, el Tren de la Lavanda combina el viaje en ferrocarril con visitas guiadas por Brihuega y sus alrededores. La experiencia, con precios desde alrededor de 50 euros (aunque para los menores de 14 años se queda en 20 euros y es gratis para los más pequeños), se ha convertido en una de las escapadas más originales del verano para quienes buscan un plan de un día desde la capital.

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Sara Fernández García

Un viaje en tren hasta el corazón de la floración

El Tren de la Lavanda parte por la mañana desde Atocha y desde Chamartín y lleva a los viajeros hasta Guadalajara, donde un autobús completa el recorrido hasta Brihuega. A partir de ahí comienza una jornada organizada para descubrir tanto el patrimonio del municipio como los famosos campos que cada verano atraen a miles de visitantes.

El programa incluye una visita guiada por el casco histórico de Brihuega, tiempo libre para recorrer sus calles, una visita a una destilería de aceites esenciales y una excursión a los cultivos durante las últimas horas de la tarde, cuando la luz intensifica todavía más los tonos violetas del paisaje.

Como la experiencia está pensada para coincidir con el momento de mayor floración, que normalmente se produce durante el mes de julio, el tren solo circula en fechas muy concretas y las plazas suelen agotarse rápidamente.

Los campos de lavanda de Brihuega

Los campos de lavanda de Brihuega / Istock / AndresGarciaM

El pueblo que cada verano se tiñe de violeta

Situado en plena comarca de La Alcarria, Brihuega ha sabido transformar este cultivo en una de sus principales señas de identidad. Las condiciones climáticas de la comarca y sus suelos calizos favorecieron su expansión a partir de la segunda mitad del siglo XX, hasta convertir al municipio en el principal referente español de la producción de lavanda y en uno de los mayores de Europa.

Aunque a cualquier hora del día los campos de lavanda son un espectáculo, muchos esperan al atardecer para recorrerlos porque es cuando la luz resalta los tonos violetas y crea una imagen que recuerda inevitablemente a algunas zonas de la Provenza francesa.

El Festival de la Lavanda en Brihuega (Guadalajara)

El Festival de la Lavanda en Brihuega (Guadalajara) / Istock / ico_k-pax

Durante el mes de julio, la localidad celebra también el Festival de la Lavanda con conciertos al aire libre entre los propios campos: una de las citas culturales más originales del verano de toda España. Vestidos de blanco y rodeados de los colores de las flores, los artistas actúan en un escenario difícil de igualar.

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Y aunque los días de floración son indudablemente los de mayor apogeo, el casco histórico también merece una visita pausada vayas en el momento del año que vayas. Por sus calles podrás descubrir monumentos como el castillo de la Peña Bermeja, la iglesia de Santa María de la Peña o los jardines de la Real Fábrica de Paños, uno de los espacios verdes más singulares de Castilla-La Mancha.

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